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Biden'dan İsrail'in yeni Başbakanı Bennett'a tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett'i arayarak tebrik etti.

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Google News - Timeturk
13.06.2021 23:51:04
Biden'dan İsrail'in yeni Başbakanı Bennett'a tebrik

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden yeni İsrail Başbakanı Bennett ile telefonda görüştü.

Bennett'i yeni görevi nedeniyle tebrik eden Biden, ABD ve İsrail arasındaki ilişkiye ve İsrail'in güvenliğine "sarsılmaz" desteğini yineledi.

Biden, Bennett'a bölgenin karşı karşıya olduğu birçok zorluk ve fırsatlar karşısında ABD ve İsrail arasındaki iş birliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını iletti.

İki lider ayrıca bölgesel güvenlik ve İran konusunda da istişare içinde olunması konusunda anlaştı.

Biden, ABD'nin İsrailliler ve Filistinlilerin barış, güvenlik ve refahı için İsrail hükümetiyle yakından çalışacağı mesajı da verdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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