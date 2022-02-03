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Biden'dan flaş açıklama: Öldürüldü

ABD Başkanı Biden, Amerikan askerlerinin DEAŞ elebaşı olarak bilinen 'Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-03 16:07:38
Biden'dan flaş açıklama: Öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin İdlib'teki operasyonuna ilişkin açıklama yaptı:

"Dün gece ABD ordusu benim emrim ile Suriye'nin Kuzeybatısı'nda dünyayı daha güvenli bir hale getirmek, müttefiklerimizi ve Amerikan halkını korumak için terörle mücadele operasyonu düzenledi.

Cesur silahlı kuvvetlerimizin yetenekleri sayesinde DEAŞ lideri İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdik. Operasyondaki tüm Amerikalılar güvenli bir şekilde döndü."

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Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından, Başkan Biden, Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Ekibi üyelerinin operasyonu takip ettikleri fotoğraf paylaşıldı.

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"Haşimi kendisini öldürmek için bomba patlattı"

Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyinden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Haşimi'nin kendisini ve ailesini öldürmek için bomba patlattığını belirtti.

Açıklamada yetkili, "Operasyonun başında, terörist hedef kendini ve aralarında kadın ve çocukların olduğu aile üyelerini öldüren bir bomba patlattı." ifadesini kullandı.

ABD askerlerinin İdlib operasyonu

ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyonu esnasında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi ölmüştü.

 

 

 

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