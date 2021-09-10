Biden'dan federal çalışanlara aşı zorunluluğu

ABD Başkanı Biden, tüm federal çalışanların aşı olmasını isteyeceğini ve ABD Çalışma Bakanlığı'nın 100'den fazla çalışanı olan işletmelerin işçilerinin aşılanmasını veya haftalık olarak Corona testi yaptırması şartı gerektiren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, her hafta binlerce kişiyi öldüren ve ülkenin ekonomik toparlanmasını tehlikeye atan Delta varyantı nedeniyle, federal memurlar ve sözleşmeli çalışanlar için Corona virüsü aşısı zorunluluğu getirdi. Biden salgının son dalgasını, ''aşısızların pandemisi'' olarak niteledi.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, tüm federal çalışanların aşı olmasını isteyeceğini ve ABD Çalışma Bakanlığı'nın 100'den fazla çalışanı olan işletmelerin işçilerinin aşılanmasını veya haftalık olarak Corona testi yaptırması şartı gerektiren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı.

6 aşamalı plan uygulanacak

Başkan Biden, Delta varyantının yayılmasını durdurmak ve ABD'de aşıları arttırmak için altı aşamalı bir plan açıkladı. Bu plana göre,

100'den fazla çalışanı olan tüm işverenlerin, çalışanlarının haftalık olarak aşılanmasını veya test edilmesini sağlaması gerekecek.

Tüm uygun Amerikalılar için güçlendirici aşı dozlarına kolay erişim sağlanacak.

Öğrencilere ve okul personeline düzenli olarak test yaptırılacak.

Ev tipi testler daha uygun maliyetli hale getirilecek.

Maaş Koruma Programı (PPP) kapsamında kredilerde af süreci kolaylaştırılacak.

Corona virüsü nedeniyle zor durumdaki hastanelere destek arttırılacak.

Biden'ın açıkladığı yeni önlemler, Amerikalıları aşılatmak için daha geniş ve daha yoğun bir girişimin parçası ve ABD'deki tüm çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kapsıyor.

Önlemler, hastaları federal sağlık sigortaları kapsamında tedavi etmek için hükümetle anlaşma yapan hastanelerdeki çalışanları ve yoksullar, engelliler ve yaşlılar için sosyal refah programlarında çalışanlar dahil olmak üzere milyonlarca kişiyi etkileyecek.

Aşı olmayanlara seslendi

"Bu, aşısızların pandemisi" diyen Biden, ABD'nin benzeri görülmemiş bir aşılama sistemine sahip olmasına rağmen, hala aşı olmak istemeyen 80 milyon Amerikalı olduğuna dikkat çekti.

Biden, "Amerikalılar'ın büyük çoğunluğu doğru olanı yapıyor. Uygun olanların yaklaşık dörtte üçü en az bir doz aşı oldu; ancak dörtte biri hiç aşı olmadı. Bu ABD kadar büyük bir ülkede yaklaşık 80 milyon Amerikalı aşı olmamış demek. Yüzde 25'lik bu azınlık çok fazla hasara neden olabilir ve oluyorlar da" dedi.

Biden aşı olmamış Amerikalılar'a da "Daha ne bekliyorsunuz? Görmeniz gereken daha ne var? Aşıları ücretsiz, güvenli ve kullanışlı hale getirdik. 200 milyondan fazla Amerikalı en az bir doz aşı oldu. Sabırlı davrandık ama sabrımız tükeniyor. Reddiniz hepimizi etkiliyor. Lütfen doğru olanı yapın. Hastane yataklarında 'Keşke aşı olsaydım. Keşke' diyerek son nefeslerini veren aşısız Amerikalılar'ın seslerini dinleyin. Bu bir trajedi. Lütfen bunun size olmasına izin vermeyin" sözleriyle seslendi.

Biden, geçen haftalarda federal çalışanların aşı yaptırmamaları durumunda sıkı test ve maske protokollerine uymalarını zorunlu kılmıştı. Yeni başkanlık kararnamesinde, bu şartlar da ortadan kaldırılıyor ve tam aşı zorunluluğu getiriliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden'ın yürütme organı çalışanları ve federal hükümetle iş yapanlar için aşı yapılmasını zorunlu kılan yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını gün içinde açıklamıştı.

Sözcü Psaki, Biden'ın başkanlık kararnamesine göre federal çalışanlar ve sözleşmelilerin tam olarak aşılanmaları için 75 günleri olacağını kaydetmiş; , aşıdan dini veya tıbbi muafiyet arayanlar için istisnalar olacağını da belirtmişti.

Jen Psaki bu şartlara uymayanlarınsa, disiplin cezası ve danışmanlık için insan kaynakları ofisine yönlendirileceğini, gerekirse işten çıkarılacağını da açıklamıştı.

Cumhuriyetçiler'den tepki

Ancak yönetimin planı Biden'ı yetkisini aşmakla suçlayan Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin tepkisini çekti.

Sağlık politikalarını denetleyen Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nun kıdemli Cumhuriyetçisi Cathy McMorris Rodgers, "Başkan Biden, güvenli ve etkili aşılara olan güveni sarsmaya devam ediyor. Korku, kontrol ve emirleri kullanıyor" dedi.

Meclis'te maske takmayı reddettiği için para cezasına çarptırılan ve eski Başkan Donald Trump'a olan desteğiyle bilinen Cumhuriyetçi Temsilci Marjorie Taylor Greene, Twitter'da "aşı şartıyla işyerinde ayrımcılığa karşı bir yasa tasarısı" sunduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Cumhuriyetçi Temsilci Dan Bishop, yönetimi aşırıya kaçmakla suçladı. Beyaz Saray'ın planı açıklamasından kısa bir süre sonra Bishop, "Anayasaya aykırı olan şeyler mahkemede yasal olarak kanıtlanamaz" dedi.

Cumhuriyetçi Parti, önde gelen bazı destekçilerinin kişisel özgürlüklere müdahale olarak gördüğü aşı ve maskelere karşı çıkarken, pandemiyle en iyi nasıl mücadele edileceği konusunda bölünmüş durumda.

Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Amerikalılar'ı aşı olmaya çağırıyor. McConnell, Washington'da ve memleketi Kentucky'de yaptığı konuşmalarda, aşıların yardımıyla dünya çapında neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış bir hastalık olan çocuk felci deneyimini de örnek gösteriyor.

Kaynak: VOA Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.