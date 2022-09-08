Biden'dan ''Elizabeth'' açıklaması: Bir hükümdardan daha fazlasıydı

ABD Başkanı Biden, Kraliçe İkinci Elizabeth'in ölümü için taziye mesajı yayımladı. Biden, 'Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth bir hükümdardan daha fazlasıydı. Bir dönemi tanımladı.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth bir hükümdardan daha fazlasıydı. Bir dönemi tanımladı.

Sürekli değişimin olduğu bir dünyada, ülkelerini onsuz hiç tanımamış olanlar da dahil olmak üzere, nesiller boyu Britanyalılar için istikrarlı bir varlık ve rahatlık ve gurur kaynağıydı.

Kraliçe II. Elizabeth'e yönelik kalıcı bir hayranlık, Commonwealth'teki (aralarında bazı ABD eyaletlerinin de yer aldığı İngiliz Milletler Topluluğu) insanları birleştirdi.

Tarih yazan saltanatının yetmiş yılı, benzeri görülmemiş bir insani ilerleme çağına ve insanlık onurunun ileriye doğru yürüyüşüne tanıklık etti.

İster genç bir prenses olarak onu radyoda Birleşik Krallık'ın çocuklarına konuşurken duysunlar, ister taç giyme töreni için televizyonlarının başında toplansınlar, dünyanın her yerindeki insanların kişisel ve yakın bir bağ hissedebildikleri ilk İngiliz hükümdarıydı. Tüm hayatını onların hizmetine adadı.

Kraliçe II. Elizabeth, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki temel ittifakı derinleştiren eşsiz bir haysiyet ve istikrara sahip bir devlet kadınıydı. İlişkimizi özel kılmaya yardım etti.

Kraliçe ile ilk kez 1982'de Senato heyetinin bir parçası olarak Birleşik Krallık seyahatimde tanıştık. Haziran 2021'de Başkan ve First Lady olarak ilk yurt dışı gezimizde bizi zekâsıyla büyülediği, nezaketiyle duygulandırdığı ve bilgeliğini cömertçe paylaştığı konukseverliğini bizlere sunmasından onur duyduk.

Kral ve Kraliçe Consort ile yakın dostluğu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz.

Bugün, ABD'nin dört bir yanındaki insanların düşünceleri ve duaları Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu halkıyla birlikte.

Sadece Kraliçeleri için değil, aynı zamanda sevgili anneleri, büyükanneleri ve büyük büyükanneleri için de yas tutan Kraliyet Ailesine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz.

Mirası, İngiliz tarihinin sayfalarında ve dünyamızın hikayesinde büyük bir yer tutacak. "