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TIMETURK / DÜNYA / Biden'dan ekibine ''İran'' talimatı

Biden'dan ekibine ''İran'' talimatı

Beyaz Ev, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'a karşı diplomatik yolların başarısız olması durumunda diğer yollara başvurulması için ekibine talimat verdiğini açıkladı.

3 Saat Önce
2021-12-10 07:11:59
Biden'dan ekibine ''İran'' talimatı

Beyaz Ev Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Psaki, İran konusunda önceliklerinin diplomatik yollar olduğunu kaydetti.

Psaki, "Ancak İran'ın nükleer programındaki ilerlemelere bakarak, Başkan Biden ekibine diplomasinin başarısız olması durumunda atılacak adımları hazırlamaları konusunda talimat verdi. Bu durumda başka seçeneklere yöneleceğiz" diye konuştu.

İran'a ekonomik yaptırımlardan kurtulmanın tek yolunun nükleer anlaşma şartlarına uymaları olduğunu açıkça ilettiklerini savunan Psaki, "Yakın zamanda diplomasi yoluna girilmez ve İran'ın nükleer programı hızlanmaya devam ederse, İran'ın üretim sektörlerinden elde ettiği geliri kısıtlayacak ek önlemler almaktan başka şansımız kalmaz. Ancak bu konuda daha fazla detay veremem" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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