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TIMETURK / DÜNYA / Biden’dan destek: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini zorlaştıracağız

Biden’dan destek: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini zorlaştıracağız

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir işgal girişimi başlatmasını 'çok çok zor kılacaklarını' belirtti.

2 Saat Önce
2021-12-04 09:05:54
Biden’dan destek: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini zorlaştıracağız

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, "Sayın Putin'in insanların yapmasından endişelendiği şeyi yapmasını çok çok zor kılmak için en kapsamlı ve anlamlı önlemleri hazırlıyoruz" dedi.

Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar Kiev ile savaş halinde. Çatışmalarda 13 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Washington ve Kiev, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarına asker yığınağı yaptığını ve ülkeyi işgale hazırlandığını iddia ediyor. Moskova ise bu iddiaları reddediyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın ocak ayı sonunda işgale hazır olabileceğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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