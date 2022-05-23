Biden'dan dengeleri değiştirecek açıklama! ''Çin, Tayvan'ı işgal ederse askeri yanıt veririz''

İlk Asya ziyareti için Japonya'da olan ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi halinde askeri yanıt vereceklerini açıkladı.

ABD Başkanı seçildikten sonra ilk Asya ziyareti kapsamında Güney Kore'nin ardından Japonya'da temaslarda bulunan Joe Biden düzenlediği basın toplantısında bölgedeki baş rakibi Çin'e mesaj yolladı.

Tartışmalı Tayvan sorunu konusunda Çin'in 'ateşle oynadığını' ima eden Biden, Tayvan'ın işgali halinde ABD'nin müdahale edip etmeyeceği sorusuna, "Bu yönde taahhüt verdik. Tek Çin politikasını kabul ettik, üzerine imzamızı attık... Ama Tayvan'ın güç kullanılarak alınması münasip değil" yanıtını verdi.

Bununla birlikte konuyu Rusya'nın Ukrayna operasyonuna getiren ve Rusya'nın ödeyeceği bedelin uzun vadeli olması gerektiğini savunan Biden, yaptırımlar sürdürülmediği takdirde "Tayvan'da zorla kontrol sağlama girişiminin bedelinin ne olacağı konusunda Çin'e nasıl bir mesaj vermiş oluruz?" diye sordu.

'ABD EKONOMİSİNDE SORUNLAR VAR AMA DİĞER ÜLKELERDEN DAHA İYİ KONUMDAYIZ'

Öte yandan savunma dışında ekonomi ve sağlık meselelerine de değinen Biden, ülkesindeki yüksek enflasyon ve bebek maması gibi alanlarda yaşanan tedarik krizinden yine Rusya'nın Ukrayna operasyonunu sorumlu tuttu. ABD ekonomisinde sorunlar yaşandığını kabul eden ama diğer ülkelerden daha iyi bir konumda olduklarını söyleyen Biden, tüketici üzerinde yükün hafifletilmesi için uğraştıklarını ama kısa vadede çözüm beklenmemesi gerektiğini belirtti.

'MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TEHLİKESİ, KOVİD-19 SEVİYESİNDE DEĞİL'

Biden, Avrupa'da yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünün tehdidinin de Kovid-19 kadar büyük olmadığını düşündüğünün altını çizdi.