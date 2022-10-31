Biden’dan daha fazla yardım isteyen Zelenski'ye: Biraz şükran gösterebilirsin!

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna lideri Zelenski ile yaptıkları telefon görüşmesinde sinirlerine hakim olamadığı ortaya çıktı

NBC'ye konuşan 4 kaynak, haziran ayında yaptıkları bir telefon konuşmasında Biden'ın Ukrayna liderine 1 milyar dolarlık yeni yardım paketine onay verdiğini açıklamasıyla birlikte Zelenski'nin istediği ve alamadığı ek yardımlardan söz etmeye başladığını belirtti.

Kaynaklara göre Biden sinirlenerek sesini yükseltti ve ABD halkının çok cömert davrandığını, hem ABD yönetimi hem de ordusunun Ukrayna'ya yardımcı olmak için yoğun mesai harcadığını söyledi. Biden'ın Zelenski'ye "Biraz daha şükran gösterebilirsin" dediği belirtildi.

Yönetim kaynaklarına göre Zelenski ABD halkının cömertliği hakkında bir açıklama yaptıktan sonra iki lider arasındaki ilişkiler iyiye gitmeye devam etti. .