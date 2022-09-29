Biden'dan büyük gaf! Ölen kongre üyesine ''neredesin'' diye seslendi

ABD Başkanı Joe Biden, ağustos ayında bir araba kazasında ölen Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'nin öldüğünü unuttu, kongredeki konuşmasında Walorski'ye seslenerek nerede olduğunu bulmaya çalıştı.

ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da açlığın sona erdirilmesi konulu bir konferans sırasında Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye bu şekilde seslenerek onu bulmaya çalıştı. Biden, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede?.." dedi.

GEÇEN AY KAZADA ÖLDÜ

Ancak Walorski'nin geçen ay araba kazasında öldüğünü unutmuştu.

Biden ve eşi ölümünden sonra kazanın kendilerini çok üzdüğünü söylemişti.

Walorski, konferansı finanse etmek için tasarının dört kongre eş sponsorundan biriydi. Ağustos başında iki çalışanla birlikte hayatını kaybetti.

"GERÇEKTEN KORKUNÇ VE UTANÇ VERİCİ BİR GAF"

Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, hataya atıfta bulunarak "Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf" dedi.

Biden açıklamalar sırasında yaptığı hayatı düzeltmedi, ancak olay Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Bazı insanlar o anı 79 yaşındaki Biden'in başkan olmak için zihinsel kapasiteden yoksun olduğunun kanıtı olarak değerlendirdi. .