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Biden'dan aşı sözü: Üretimi artıracağız

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs aşılarının üretimini artırma sözü verdi.

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03.05.2021 21:21:31
Biden'dan aşı sözü: Üretimi artıracağız

Biden, Virginia eyaletindeki iki okulu eşi Jill Biden ile ziyaret etmesinin ardından, Washington'a hareket etmeden önce bir konuşma yaptı.

Göreve geldikten sonra açıkladıkları "Amerikan İstihdam Planı" ve "Amerikan Aile Planı" ile Kovid-19'un etkilerini atlatarak "daha iyi bir geleceğe" hazırlandıklarını belirten Biden, bu süreçte toplum destek merkezlerinin de daha önem kazandığını vurguladı.

Biden, Kovid-19'a karşı aşılama konusunda da ciddi yol aldıklarının altını çizerek, "Aşı üretimimizi artıracağız, böylece diğer ülkelere de yardımcı olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yakın zamanda sürü bağışıklığına ulaşılmasının zor olduğuna ilişkin yorumlara da yanıt veren Biden, "Neyin sürü bağışıklığı olduğuna ilişkin de tartışmalar var. Benim herkesten ricam şu, lütfen hemen şimdi aşı olun." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan