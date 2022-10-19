Biden’dan akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamle!

Biden’ın stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün kullanıma sunulmasını planladığı bildirildi.

OPEC+ grubunun günlük petrol üretimi kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından ABD Başkanı Biden ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik yükseldi. OPEC+ üyesi ülkeler Riyad yönetimine destek mesajı yayımlarken Biden ise petrol fiyatını düşürecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta ülkesindeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu söyleyen Biden hatırlanacağı üzere yeni kararlar alacağını duyurmuştu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın çarşamba günü ABD enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarıldı.

15 MİLYON VARİL…

Açıklamada, bu kapsamda Enerji Bakanlığının aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için çarşamba günü satış bildirimi yayımlayacağı belirtildi. Söz konusu satışın mart ayında açıklanan 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesi kararını tamamlayacağı kaydedilen açıklamada, Biden'ın gerekirse bu kış stratejik petrol rezervinden ek satışlara hazır olması için Enerji Bakanlığına çağrıda bulunacağı ifade edildi.

Biden'ın petrol fiyatları varil başına 67-72 dolar aralığına veya altına düştüğünde stratejik petrol rezervi için petrol geri alımının yapılmasının planladığını açıklayacağı da kaydedildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında, Biden'ın şirketleri daha düşük enerji maliyetlerini bir an önce tüketicilere aktarmaya çağırdığı belirtildi. .