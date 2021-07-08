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Biden'dan ''Afganistan'' açıklaması: 31 Ağustos'ta çekiliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-07-08 21:30:21
Biden'dan ''Afganistan'' açıklaması: 31 Ağustos'ta çekiliyoruz

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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişine rağmen ABD askerlerinin çekilmeye devam etmesini eleştirenlere, "Daha kaç bin ABD askerini riske atmak istiyorsunuz?" sorusunu yönelterek, ABD askerlerinin 11 Eylül'de değil, 31 Ağustos'ta ülkeden tamamen çekilmiş olacağını açıkladı.

ABD'nin Afgan halkına verdiği desteğin devam edeceğini açıklayan Biden, Afganistan'da ABD ordusunda yardım eden tercümanlara seslenerek, “ABD'de sizin için bir ev var” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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