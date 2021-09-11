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Biden'dan 11 Eylül mesajı: Çıkarmamız gereken ders birlik olmamızdır

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Biden, 'Bizi biz yapan birliktir. Bana göre 11 Eylül'den çıkarmamız gereken ders budur' dedi.

17 Dakika Önce
2021-09-11 06:27:02
Biden'dan 11 Eylül mesajı: Çıkarmamız gereken ders birlik olmamızdır

ABD'yi sarsan, insanların hayatını etkileyen 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünde Beyaz Saray'dan çarpıcı bir mesaj yayımlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, birlik mesajı verdiği açıklamada Müslümanların gelişmelerden olumsuz etkilendiğini kabul etti.

"Bizi biz yapan birliktir"

Biden, "İnsan doğasının karanlık gücünü gördük. Müslüman Amerikalılara, barışçıl bir dinin doğru ve inançlı mensuplarına yönelik korku, öfke, kin ve şiddeti gördük. Ulusal birliğimizin gerilediğini gördük. Birliğin hiçbir zaman kırılmaması gerektiğini öğrendik. Bizi biz yapan birliktir. Bana göre 11 Eylül'den çıkarmamız gereken ders budur" dedi.

Biden mesajında, 11 Eylül'deki saldırılarda hayatını kaybedenleri andı.

ABD Başkanı Biden, terör saldırılarında uçakların düşürüldüğü 3 noktayı da ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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