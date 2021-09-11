Biden'dan 11 Eylül mesajı: Çıkarmamız gereken ders birlik olmamızdır

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Biden, 'Bizi biz yapan birliktir. Bana göre 11 Eylül'den çıkarmamız gereken ders budur' dedi.