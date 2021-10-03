Veryansın TV yazarı Nejat Eslen, 'ABD de asıl büyük sorun Amerikan Başkanı Joe Biden’ın kendisi. Biden yaşlı ve hasta. Güvenilir kaynaklar Biden’ın hızla bunadığını ifade ediyorlar. Ülkede sıkıyönetim ilan edilebilir' dedi.

Nejat Eslen'in 'veryansintv.com'da yayımlanan, "Biden çok hasta, sıkıyönetim ilan edilebilir"başlıklı yazısı şöyle:

Amerika'da işler karışık.

ABD ordusunun Afganistan'da Taliban'a yenilerek ve milyarca dolarlık silahı terk ederek hızla çekilmesi, hezimet olarak kabul edildi ve büyük bir sorun haline geldi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley senatörler tarafından sorgulandı ve aşağılandı.

Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Afganistan ile ilgili olarak yaptıkları önerileri Başkan Joe Biden'ın dinlemediğini ifade etse de Beyaz Saray bunu hemen yalanladı.

Güvenilir kaynaklar Beyaz Saray'ın yalanlamasına Genelkurmay Başkanı Milley'in çok bozulduğunu ifade ediyorlar.

Milley ilginç bir Genelkurmay Başkanı.

Göreve başlar başlamaz ABD ordusunun üniformasını değiştirdi. ABD ordusu personeli artık İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan üniformanın aynısını giyiyor.

Milley bu üniforma ile savaşçı asker olduğunu göstermek istiyor. Ancak, Milley iyi bir savaşçı değil; çünkü tarihe Afganistan hezimetinin Genelkurmay Başkanı olarak geçti.

Milley iyi bir savaşçı olsa idi Afganistan'dan kaçarak çekilir miydi?

Milley'in bir başka büyük sorunu var.

Ordudaki homoseksüellere ve translara tecavüz giderek artıyor ve Milley bunu durduramıyor.

Ancak, ABD'deki asıl büyük sorun bu değil.

ABD de asıl büyük sorun Amerikan Başkanı Joe Biden'ın kendisi.

Biden yaşlı ve hasta.

Biliyorsunuz bir ara uçak merdivenlerinden düşmesi ile gündeme gelmişti.

Güvenilir kaynaklar Biden'ın hızla bunadığını ifade ediyorlar.

Biden resmi buluşmalarda bazen muhatabı konuşurken uyuyor.

Bazen konuşurken konu dışına çıkıyor, Beyaz Saray müdahale etmek zorunda kalıyor ve televizyon yayınını kesiyor.

ABD'deki önemli gündem maddesi artık şu; seçimlere kadar Biden ölürse veya iyice bunarsa ne olacak?

Anayasaya göre Başkan Yardımcısı Kamala Harris Başkan olabilir.

Ancak, bu süreci ve değişimi Trump'ın fırsata dönüştürerek ortalığı karıştırmasının muhtemel olduğunu söylüyor güvenilir kaynaklar.

Trump, beyaz Aglo-Sakson teröristleri bu amaçla kullanabilirmiş.

Seçim zamanı parlamento binasına nasıl saldırdıklarını hatırlayın.

İşte bu şartlarda, Amerika'yı kaostan kurtarmak için Genelkurmay Başkanı Milley devreye girip sıkı yönetim ilan edebilir, yönetime el koyabilirmiş.

Her şey, Biden ölecek mi, yaşayacak mı; Biden bunamaya devam edecek mi; ne kadar bunayacak sorusuna bağlı imiş güvenilir kaynaklara göre.

Gururu kırılan İkinci Dünya Savaşı üniformalı Genelkurmay Başkanı Milley, her olasılığı hesap ederek hazırlık yapıyormuş.

Taliban'ın başı ABD Genelkurmay başkanı Milley'i oldukça zor duruma soktuk, yönetime el koyarsa ilk kutlama mesajını ben göndereceğim demiş arayı düzeltmek için, güvenilir kaynaklara göre…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.