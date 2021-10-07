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Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşecek

Beyaz Ev, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

2 Saat Önce
2021-10-07 09:18:33
Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşecek

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Ev yetkilisi, gazetecilerle düzenlediği telekonferansta, ABD'li üst düzey diplomatların bugün İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu toplantının detaylarına ilişkin çok fazla bilgi veremeyeceğini belirten yetkili, Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 2021 yılı bitmeden önce çevrim içi bir görüşme gerçekleştirmeleri konusunda tarafların prensipte anlaştığını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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