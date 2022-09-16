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Biden, BM Genel Kurulu'na 21 Eylül'de hitap edecek

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Eylül'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağı için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitabını ilk gün değil, 21 Eylül'de yapacak.

10 Saat Önce
2022-09-16 20:28:32
Biden, BM Genel Kurulu'na 21 Eylül'de hitap edecek

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın gelecek hafta Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ve bu nedenle hitabının BM Genel Kurulu görüşmelerinin ilk günü gerçekleşmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanları, ev sahibi ülke olarak her yıl eylül ayının üçüncü haftası salı günü başlayan BM Genel Kurulu görüşmelerinin ilk günü Brezilya'dan sonra 2. sırada konuşuyor.

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