Biden, BM Genel Kurulu'na 21 Eylül'de hitap edecek

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Eylül'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağı için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitabını ilk gün değil, 21 Eylül'de yapacak.