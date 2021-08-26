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Biden, Avrupalı müttefiklerini bir kez daha sattı

20 Ocak 2021’de, “Amerika geri dönüyor” sloganıyla, Atlantik İttifakı’nın iki yakasındaki ilişkileri düzeltme ve iyileştirme vaadinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan fiyaskosunda Avrupalı müttefiklerini bir kez daha sattı.

3 Saat Önce
2021-08-26 09:09:09
Biden, Avrupalı müttefiklerini bir kez daha sattı

20 Ocak 2021'de, “Amerika geri dönüyor” sloganıyla, Atlantik İttifakı'nın iki yakasındaki ilişkileri düzeltme ve iyileştirme vaadinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan fiyaskosunda Avrupalı müttefiklerini bir kez daha sattı. Önceki gün İngiltere'nin başkanlığında toplanan, gelişmiş yedi Batılı ekonominin temsil edildiği G7 Zirvesi'nde, Avrupalı ülkelerin, Afganistan'dan son çıkış tarihi olan 31 Ağustos'un ileriye ötelenme teklifine Biden kapıları kapattı.

Zirve sonrası açıklama yapan ABD Başkanı, Kabil'den tahliye operasyonunun 31 Ağustos itibarıyla biteceğini açıkladı. Daha önce Afganistan'dan çekilme kararını da müttefiklerine danışmadan alan Washington bir kez daha ittifakın Avrupalı üyelerini dikkate almadığını göstermiş oldu.

Biden, G7 zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirecek durumda olduğunu belirterek, “Ne kadar hızlı biterse o kadar iyi” değerlendirmesinde bulundu. Başkan, 31 Ağustos tarihinde ısrarcı olmasını “yükselen terör ve saldırı tehdidine” bağladı.

Amerikan CNN kanalına konuşan bir Avrupalı yetkili, Biden'ın Afganistan konusunda taleplerine kulağını kapamasına tepkisini, “Amerika, Suriye'de politikasını değiştirdiğinde, bu ABD'de değil Avrupa'da krize neden oldu” sözleriyle gösterdi. İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Lord Renwick de Daily Telegraph'taki yazısında, “Biden'ın itibarı ve mirası geri çekilmeyle kalıcı olarak darbe aldı” yorumunu yaptı.

G20'NİN KAPISINDALAR

Biden'ın yarı yolda bıraktığı Avrupa ülkeleri zirve sonrasında Türkiye, Çin ve Rusya'nın bulunduğu G20'nin kapısını çalmak zorunda kaldı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi aracılığıyla yapılan başvuruda, “Afganistan'da yaşananları kontrol etme imkânına sahip olmaları bakımından son derece önemli olan Rusya, Çin, Suudi Arabistan, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin yer aldığı G20, G7'ye yardımcı olabilir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Almanya, İngiltere ve Fransa'dan yapılan açıklamalarda, Afganistan'dan yapılan tahliyelerin en geç hafta sonuna kadar sona erdirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Yeni Şafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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