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Biden, anketlerde 'onaylanmayan kişi' çıktı!

Biden'ın kamuoyundaki 'onay oranı' yüzde 44'e geriledi

1 Saat Önce
2021-09-24 00:30:17
Biden, anketlerde 'onaylanmayan kişi' çıktı!

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki onay oranının temmuz ayından bu yana 11 puan gerileyerek yüzde 55'ten yüzde 44'e düştüğünü ortaya koydu.

Pew Araştırma Merkezi tarafından 10 bin 371 kişi üzerinde 13-19 Eylül'de bir anket yapıldı.

Ankette, Başkan Biden'ın izlediği politikalar konusundaki fikirleri soruldu.

Katılanların yüzde 44'ü, Biden'ın politikalarını onayladığını bildirirken, yüzde 53'ü onaylamadığını, yüzde 3'ü ise çekimser kaldığını ifade etti.

Temmuz ayında yapılan ankette, Biden'ın politikalarını onaylayanların oranı yüzde 55 çıkmıştı.

Öte yandan Demokrat seçmenler arasında temmuz ayında yüzde 88 olan Biden'ın onay oranı, bu ayki ankette yüzde 75'e düştü.

Biden'ın özellikle Afganistan ve göçmenler konusundaki politikaları son dönemde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat çevreden tepki çekiyordu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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