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Biden: Afganistan'dan çekilme planında değişiklik yok

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekilme planlarında bir değişiklik olmadığını ancak bir miktar askeri sahada bırakacaklarını açıkladı.

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02.07.2021 19:10:48
Biden: Afganistan'dan çekilme planında değişiklik yok

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, haziran istihdam oranlarını değerlendirerek oranlarda ciddi artış olduğunu kaydetti.

Salondaki bir gazetecinin "Afganistan'dan çekilmenin birkaç gün içinde tamamlanacağı söyleniyor, bu doğru mu?" diye sorması üzerine Biden, "Daha önce açıkladığımız 11 Eylül tarihine bağlılığımız sürüyor. Çekilme için kendimize rahat bir alan yaratmaya çalışıyoruz ve tamamlanması eylülü bulacak. Ancak bazı askerlerimiz güvenlik için sahada kalacak. Burada olağanüstü bir durum yok." dedi.

Biden, Afganistanlı yetkililer ile geçen hafta Oval Ofis'te bir araya geldiğine işaret ederek, "Yaklaşık 20 yıldır bu savaşın içindeyiz. Afgan hükümetinin sürdürülebileceğine inanıyorum. Ancak tabii ki iç meselelerin müzakerelerinde sorunlar yaşayabilirler. Biz de onlara destek vereceğiz." diye konuştu.

Gazetecilerin Afganistan konusundaki sorularını sürdürmesi üzerine tepki gösteren Biden, "Artık Afganistan ile ilgili soruları yanıtlamayacağım. Gelecek hafta bağımsızlık günümüz. 40 yıldır en hızlı istihdam oranına sahibiz, Kovid-19'a karşı zafer kazanıyoruz, askerlerimizi evine getiriyoruz ancak siz hala olumsuz sorular soruyorsunuz." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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