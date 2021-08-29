DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırdı
Kabil'de şiddetli patlama!
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi
İsrail, Gazze'de ev ve tarım arazilerine saldırdı
ABD ile Taliban arasında ''güvenli geçiş'' anlaşması
Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi
Alman hükümetinden 22,5 milyar euroluk silah ihracatına onay
Marmara ve Karadeniz için kritik uyarı
Maden işletmelerine 850 bin lira hibe desteği
'Turizmde son 10 yılın en iyi sezonunu yaşadık'
''Biden, Afganistan’daki tüm diplomatları geri çağıracak''
Husiler, askeri üsse saldırdı: Onlarca ölü ve yaralı var
Husiler, askeri üsse saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Elon Musk'tan Jeff Bezos'a gönderme
Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı

TIMETURK / DÜNYA / ''Biden, Afganistan’daki tüm diplomatları geri çağıracak''

''Biden, Afganistan’daki tüm diplomatları geri çağıracak''

Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden’in Afganistan’daki tüm diplomatik personelini Salı gününe kadar geri çağırmayı planladığını belirtti.

2 Saat Önce
2021-08-29 14:16:59
''Biden, Afganistan’daki tüm diplomatları geri çağıracak''

İki kaynağa dayandırılan habere göre Başkan Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki Maslahatgüzarı Ross Wilson ile Kabil'de kalan diğer diplomatları Salı gününe kadar geri çağırmayı planlıyor.

Daha önce Taliban'ın ABD'den, askeri tahliyenin biteceği 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'daki diplomatik varlığını korumasını istediği bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'daki diplomatik varlığını sürdürme kararının henüz alınmadığını açıklamıştı.

ABD'li diplomatlar, Kabil'deki büyükelçilik binasından ayrılarak çalışmalarına Kabil Uluslararası Havalimanı'nda devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş