''Biden, Afganistan’daki tüm diplomatları geri çağıracak''

Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden’in Afganistan’daki tüm diplomatik personelini Salı gününe kadar geri çağırmayı planladığını belirtti.

İki kaynağa dayandırılan habere göre Başkan Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki Maslahatgüzarı Ross Wilson ile Kabil'de kalan diğer diplomatları Salı gününe kadar geri çağırmayı planlıyor.

Daha önce Taliban'ın ABD'den, askeri tahliyenin biteceği 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'daki diplomatik varlığını korumasını istediği bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'daki diplomatik varlığını sürdürme kararının henüz alınmadığını açıklamıştı.

ABD'li diplomatlar, Kabil'deki büyükelçilik binasından ayrılarak çalışmalarına Kabil Uluslararası Havalimanı'nda devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.