Biden: Afgan güçleri Taliban'a karşı savaşsaydı hikaye farklı olurdu

Afgan güvenlik güçlerinin ülkede kontrolü ele geçiren Taliban'a karşı savaşmamasını eleştiren ABD Başkanı Biden, Afgan ordusunun kısa süre içinde çözülmesini kimsenin beklemediğini belirterek, 'Eğer Afgan güvenlik güçleri Kabil kuşatıldığında savaşsalardı çok farklı bir hikaye olurdu' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afgan güvenlik güçlerinin ülkede kontrolü ele geçiren Taliban'a karşı savaşmamasını eleştirdi.

Afgan ordusunun kısa süre içinde çözülmesini kimsenin beklemediğini belirten Biden, "Eğer Afgan güvenlik güçleri Kabil kuşatıldığında savaşsalardı çok farklı bir hikaye olurdu. Ama ortak kanaat Afgan güvenlik güçlerinin böyle çözülmeyeceği, ülkeyi terk etmeyeceği ve silahlarını bırakmayacağı yönündeydi, ancak böyle oldu." diye konuştu.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki son durumu ve devam eden tahliye operasyonundaki tabloyu değerlendirdi.

"Taliban'a karşı ortak politika belirleyeceğiz"

Biden, Taliban'ın bundan sonraki eylemlerine bakarak bir yol haritası çizeceklerini ve gelecek hafta çevrim içi yapılacak G7 zirvesinde müttefikler olarak ortak bir politika belirlemeye çalışacaklarını dile getirdi.

ABD'nin Afganistan'da El Kaide'yi yok ettiğini ve Usame bin Ladin'i öldürerek misyonunu tamamladığını savunan Biden, "Eğer ülkeden çekilme kararı almasaydık oraya 1 Mayıs'tan sonra daha fazla asker göndermemiz gerekecekti. Bu askerlerimizin bazıları belki de orada hayatını kaybedecekti. Peki ne için?" dedi.

ABD'nin terörle mücadelede daha nokta atışı hedeflere yoğunlaşacağını anlatan Biden, görüştükleri müttefiklerinin de ABD'nin Afganistan'dan ayrılma stratejisinden şikayetçi olmadığını savundu.

Tüm Amerikalıları tahliye edeceğiz

Biden, Afganistan'da bulunan ve ülkesine dönmek isteyen bütün Amerikalıları tahliye etme sözü verdi.



Afganistan'daki Amerikalılara seslenen Biden, "Açık konuşayım. Eve gelmek isteyen her Amerikalıyı eve getireceğiz" ifadesini kullandı.

Kabil'de 6 bin civarında ABD askerinin görev yaptığını anlatan Biden, "Bu operasyon, tarihteki en zor hava tahliye operasyonlarından biridir." ifadesini kullandı ve son rakamlara göre 14 Ağustos'tan bu yana ülkeden çıkarılan kişi sayısının 13 bini geçtiğini belirtti.

Taliban, ABD'lilere güvenli geçiş sağlıyor

Biden, Taliban ile yaptıkları anlaşma uyarınca Amerikan pasaportunu gösteren ABD vatandaşlarına Taliban'ın havalimanına kadar güvenli geçiş imkanı sağladığını vurguladı.

"Taliban ile tahliye operasyonu konusunda yakın temas halindeyiz." diyen Biden, ABD askerlerine veya operasyona müdahale etmeleri halinde en hızlı ve güçlü şekilde karşılık vereceklerini Taliban'a birçok kez ilettiklerini sözlerine ekledi.

31 Ağustos'tan sonra ne olacak?

Geride, Afganistan'dan ayrılmak isteyen hiçbir ABD vatandaşını bırakmayacaklarını kaydeden Biden, 31 Ağustos'tan sonra da ülkede asker bulundurup bulundurmayacakları sorusuna "Zamanı gelince değerlendireceğiz." diye yanıt verdi.

Biden ayrıca, gerekmesi halinde havalimanına gelememiş ancak gelmek isteyen Amerikalılar için "kurtarma operasyonları" da yapabileceklerini ifade etti.

Afganistan'da bazı IŞİD yanlılarının hapishanelerden (Taliban tarafından) salıverildiğini iddia eden Biden, Kabil Havalimanı etrafında muhtemel terör tehditlerine karşı tedbirler aldıklarını da belirterek, "Bu arada şunu da söylemek lazım, Afganistan'da IŞİD ile Taliban birbirlerine yeminli düşmanlar." dedi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, Afganistan'dan dün yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiğini, bunlardan yaklaşık 350'sinin ABD vatandaşı olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, 19 Ağustos'ta 16 C-17 numaralı uçuşla Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan yaklaşık 350 Amerikan vatandaşı dahil yaklaşık 3 bin kişiyi tahliye etti." ifadesine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.