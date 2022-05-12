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Biden açıkladı! ABD'de koronadan 1 milyon kişi öldü

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede bir milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

4 Saat Önce
2022-05-12 13:21:19
Biden açıkladı! ABD'de koronadan 1 milyon kişi öldü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Kovid-19 nedeniyle bir milyon ABD'linin hayatını kaybetmesi nedeniyle bugünün trajik bir dönüm noktasını olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin geride bir aile, bir topluluk ve bir millet bıraktığını vurgulayan Biden, "Yemek masasının etrafında bir milyon boş sandalye. Her biri yeri doldurulamaz bir kayıp. Jill (Biden) ve ben, her biri için dua ediyoruz. Yas tutan ve onsuz nasıl devam edeceğinizi veya onsuz ne yapacağınızı soranları anlıyorum. Kalbinizdeki o kara deliğin acısını biliyorum. Acımasız. Ama sevdiklerinizin asla gerçekten gitmediğini de biliyorum. Onlar her zaman sizinle olacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Bu salgına karşı uyanık kalmalıyız"

Biden, millet olarak böyle bir acıya duyarsız kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İyileşmek için hatırlamalıyız. Bu salgına karşı uyanık kalmalı ve her zamankinden daha fazla test, aşı ve tedaviyle mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kongrenin bu kaynakları, gelecek aylarda sürdürmesi çok önemli. (Hayatını kaybedenlerin) Anısına, ABD'liler olarak birbirimizden güç alalım çünkü biz alçakgönüllüyken asla pes etmeyiz. Bunu ABD olarak birlikte yapabiliriz ve yapacağız. Tanrı, hayatını kaybedilen bir milyon kişi ve geride kalan sevdiklerini kutsasın." .

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