DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Evergrande'dan borç açıklaması
Kamu 100 bin atama hangi branşlarda ve bölümde olacak? 100 bin memur atama ne zaman yapılacak?
Sadettin Kaynak'ın hayatı film olacak
37 milyon TL vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı
İki kurumdan istihdam ilanları Resmi Gazete'de
İŞKUR işçi alımı ilanına nasıl başvuru yapılır? İŞKUR memur-işçi ilanına nasıl başvurulur?
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Rus Basınından şok iddia: Fransa NATO’dan çekiliyor
Sivasspor defans oyuncusu Goutas forvetleri geride bıraktı
Fed'in kararı ne olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: TÜİK talimatla iş yapmıyor
Biden: ABD yeni bir Soğuk Savaş istemiyor
Bitcoin 6 haftanın dibini gördü
2021 Engelli personel atama | Engelli memur alımı | EKPSS ile personel ataması ne zaman yapılacak?
Avustralya'da deprem

TIMETURK / DÜNYA / Biden: ABD yeni bir Soğuk Savaş istemiyor

Biden: ABD yeni bir Soğuk Savaş istemiyor

ABD Başkanı'na göre Washington, diğer alanlarda anlaşmazlıklar olsa bile, karşılıklı sorunlara barışçıl çözüm arayan herhangi bir ülke ile çalışmaya hazır.

42 Dakika Önce
2021-09-22 09:18:59
Biden: ABD yeni bir Soğuk Savaş istemiyor

ABD Başkanı Joe Biden gece saatlerinde BM Genel Kurulu'nun 76. oturumunda yaptığı konuşmada, ABD'nin yeni bir Soğuk Savaş ve karşıt bloklara küresel bir bölünme istemediğini söyledi.

"Bana göre dünyadaki tüm büyük güçlerin, sorumlu rekabetten çatışmaya dönmemeleri için ilişkilerini dikkatli bir şekilde yönetme görevi var" dedi. "ABD, güçlü bir şekilde rekabet edecek ve rekabet edecek ve müttefiklerimiz ve dostlarımız için ayağa kalkmak için değerlerimiz ve gücümüzle liderlik edecek ve ister güç kullanarak, ister ekonomik zorlama, isterse teknik zorlama yoluyla olsun, daha zayıf ülkelere hükmeden daha güçlü ülkelerin girişimlerine karşı çıkacaktır. sömürü veya dezenformasyon."

Biden, "Ama biz (tekrar söylüyorum) dünyanın katı bloklara bölünmüş olduğu yeni bir Soğuk Savaş aramıyoruz" dedi.

ABD Başkanı'na göre Washington, diğer alanlarda anlaşmazlıklar olsa bile, karşılıklı sorunlara barışçıl çözüm arayan herhangi bir ülke ile çalışmaya hazır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş