Biden: ABD yeni bir Soğuk Savaş istemiyor

ABD Başkanı'na göre Washington, diğer alanlarda anlaşmazlıklar olsa bile, karşılıklı sorunlara barışçıl çözüm arayan herhangi bir ülke ile çalışmaya hazır.

ABD Başkanı Joe Biden gece saatlerinde BM Genel Kurulu'nun 76. oturumunda yaptığı konuşmada, ABD'nin yeni bir Soğuk Savaş ve karşıt bloklara küresel bir bölünme istemediğini söyledi.



"Bana göre dünyadaki tüm büyük güçlerin, sorumlu rekabetten çatışmaya dönmemeleri için ilişkilerini dikkatli bir şekilde yönetme görevi var" dedi. "ABD, güçlü bir şekilde rekabet edecek ve rekabet edecek ve müttefiklerimiz ve dostlarımız için ayağa kalkmak için değerlerimiz ve gücümüzle liderlik edecek ve ister güç kullanarak, ister ekonomik zorlama, isterse teknik zorlama yoluyla olsun, daha zayıf ülkelere hükmeden daha güçlü ülkelerin girişimlerine karşı çıkacaktır. sömürü veya dezenformasyon."



Biden, "Ama biz (tekrar söylüyorum) dünyanın katı bloklara bölünmüş olduğu yeni bir Soğuk Savaş aramıyoruz" dedi.



ABD Başkanı'na göre Washington, diğer alanlarda anlaşmazlıklar olsa bile, karşılıklı sorunlara barışçıl çözüm arayan herhangi bir ülke ile çalışmaya hazır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.