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Biden: ABD ordusu, IŞİD'le mücadeleyi sürdürecek

ABD Başkanı Biden, Amerikan ordusunun Irak kuvvetlerine eğitim vermeyi ve IŞİD'le mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

32 Dakika Önce
2021-07-26 22:29:26
Biden: ABD ordusu, IŞİD'le mücadeleyi sürdürecek

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ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yle bugün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamada bulundu.

Biden, açıklamasında ABD'nin Irak'taki rolulünün, Irak kuvvetlerinin IŞİD'le mücadelesini ilerletebilmesi yönünnde danışmanlık ve eğitim maksatlı olacağını kaydetti.

Washington'un Irak'taki 'savaş misyonunu' bu yıl sona erdireceğini bildiren ABD Başkanı, "Irak ile ortaklığı güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Toplantıda ABD tarafı, binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının kaydedildiği Irak'a Kovid-19 aşısı teslim etme niyetini dile getirdi.

Kazımi, dün ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulunmuş, Irak güvenlik güçleri ve ordusunun, ülkeyi ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri olmadan koruyabilecek durumda olduğunu belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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