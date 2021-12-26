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TIMETURK / DÜNYA / Biden'a tuhaf bir telefon şakası

Biden'a tuhaf bir telefon şakası

Beyaz Saray'daki Noel kutlamaları sırasında ABD Başkanı Joe Biden'a tuhaf bir telefon şakası yapıldı. Biden ve eşi, bir aileyle canlı yayında iyi Noel dileklerini sunarken Biden'a 'Let's go Brandon' (Haydi gidelim Brandon) dedi. Bu ifade özellikle ülkedeki sağcı kesim tarafından Biden'a hakaret olarak kullanılıyor.

1 Saat Önce
2021-12-26 08:46:12
Biden'a tuhaf bir telefon şakası

ABD basını başkan Biden'a yapılan tuhaf telefon şakasını konuşuyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, ev sahipliği yaptıkları Noel kutlamasında ailelerden telefon aldı.

ABD Başkanı ve First Lady, Oregon eyaletinden bir aileyle canlı yayında sohbet etti. Hattın öteki ucunda iki yaşındaki Penelope, üç yaşındaki Hunter, 4 yaşındaki Piper, 11 yaşındaki Griffin ve çocukların babası Jared bulunuyordu.

Konuşmanın sonuna doğru her iki aile de birbirlerine iyi Noel dileklerini sunarken Jared, Biden'a "Let's go Brandon" (Haydi gidelim Brandon) dedi. Bu ifade özellikle ülkedeki sağcı kesim tarafından Biden'a hakaret olarak kullanılıyor.

Biden'sa gayet sakin bir şekilde "Haydi gidelim Brandon, evet katılıyorum" yanıtını verdikten sonra çok kısa süreli bir sessizlik oluştu. Bunun üzerine ABD Başkanı, Jared'la tekrar konuşmaya çalışırken telefon bağlantısı kesildi.

"Haydi gidelim Brandon" ifadesi, Alabama eyaletinde 2 Ekim'de düzenlenen bir NASCAR yarışı sonrasında popülerlik kazanmıştı. Bir haber muhabiri, müsabakanın galibi yarış pilotu Brandon Brown'la söyleşi yapmak isterken, tribünlerden "S**tir git Biden!" sloganları yükselmeye başlamıştı. Canlı yayın sırasında sloganlar arka planda duyulurken, muhabir Brown'a tribündekilerin kendisi için tezahürat yaptığını ve "Haydi gidelim Brandon" dediklerini söylemişti.

Bu olayın ardından internette viral olan ifade, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından mitinglerde de kullanılmıştı.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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