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Biden'a tepki: Bugün hoş gelmediniz

Biden'ın ziyareti sırasında ABD'deki en büyük Arap topluluğunun yaşadığı Dearborn'da Filistin'e destek protestoları düzenlendi. Eyleme katılan Yeni Nesil Filistin Grubu'ndan Amer Zahr Biden'a 'Biz çok sıcak, hoş karşılayan insanlarızdır ama bugün hoş gelmediniz' dedi.

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19.05.2021 09:44:05
Biden'a tepki: Bugün hoş gelmediniz

ABD Başkanı Joe Biden, Michigan'da Ford Motor Company tesis ziyareti yaptığı sırasında eyalet genelinde, İsrail ve Filistinliler arasında yaşananlarla ilgili protesto eylemleri düzenlendi.

ABD Başkanı Joe Biden ülkede elektrikli araç kullanımını artırma ve ulusal şarj istasyonu ağı kurma yönündeki hedefleri çerçevesinde Michigan'daki Ford Motor, elektrikli araç tesisini ziyaret etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Biden'ın ziyareti sırasında ABD'deki en büyük Arap topluluğunun yaşadığı Dearborn'da Filistin'e destek protestoları düzenlendi. Eyleme katılan Yeni Nesil Filistin Grubu'ndan Amer Zahr Biden'a "Biz çok sıcak, hoş karşılayan insanlarızdır ama bugün hoş gelmediniz" dedi.

ABD'de Biden yönetimi, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının ardından alınacak tutumla ilgili fikir ayrılıkları ve baskıyla karşı karşıya. Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadından isimler, Biden'a tepki gösteriyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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