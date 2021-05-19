Biden'a tepki: Bugün hoş gelmediniz

Biden'ın ziyareti sırasında ABD'deki en büyük Arap topluluğunun yaşadığı Dearborn'da Filistin'e destek protestoları düzenlendi. Eyleme katılan Yeni Nesil Filistin Grubu'ndan Amer Zahr Biden'a 'Biz çok sıcak, hoş karşılayan insanlarızdır ama bugün hoş gelmediniz' dedi.