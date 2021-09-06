Biden'a kötü haber! Trump öne geçti

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin ardından, geçen yılki başkanlık seçiminin rakipleri yeniden yarışsa nasıl sonuçlanacağına dair yapılan ankete göre Trump, Biden'ın önünde yer alıyor.

ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimi oyların yüzde 47'sini alan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ın oyların yüzde 51'ini alan Demokrat Partili Joe Biden'a koltuğu teslim etmesiyle sonuçlanırken, Emerson College, seçim aynı adaylarla tekrarlansa nasıl sonuçlanacağına dair nabız yokladı.

Anket, eski Başkan Donald Trump'ın Joe Biden'ın uygulaması sonucu ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin 'fiyasko' eleştirileri eşliğinde tamamlanmasının ardından, 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 1200 kayıtlı seçmenle yapıldı.

Cuma günü yayımlanan ankete göre seçmenlerin yüzde 47'si Trump'a, yüzde 46'sı Biden'a oy vereceğini söylerken, yüzde 6'sı da bir başka adayı tercih edeceğini belirtti.

Ankete göre Demokrat seçmenlerin yüzde 39'u 2024 başkanlık seçiminde partinin Biden'dan başka bir aday göstermesini istediğini dile getirdi. Ancak Cumhuriyetçi Partili seçmen Trump etrafında kenetlenmiş durumda. Cumhuriyetçilerin yüzde 67'sinin Trump'a oy vermekten yana tereddüdü yok.

Emerson College Anket Direktörü Spencer Kimball, "Bu veriler, Cumhuriyetçilerin ya Trump'ın ya da Trump yanlısı birinin adayları olmasını istediğini, aksi takdirde yarısının partiden ayrılabileceğini gösteriyor" dedi.

RealClearPolitics'e göre ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesinden beri Biden'a halk desteği 4 puandan fazla azaldı. Biden'ın performansını beğenenlerin oranı yüzde 45'e inerken, beğenmeyenlerin oranı yüzde 49'u geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.