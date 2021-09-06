DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Taliban'dan son dakika açıklaması: Pencşir vilayetinin tamamı kontrol altına alındı
Karamollaoğlu: Aşıda zorlamaya gerek yok
Haşdi Şabi komutanına bombalı saldırı
Venezuela ve Kolombiya anlaşmaya vardı
Kripto paralar için rekor haftası: 8 altcoin’de yeni zirve
Biden'a kötü haber! Trump öne geçti
İsrail Cumhurbaşkanı: Filistin ile ilişkiler yeniden tesis edilmeli
ABD'den Rusya'ya çağrı: Gözaltına alınan Kırım Tatar Türklerini serbest bırak
Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması
ABD ve Fransa'dan Gine'deki darbeye kınama
Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Bitcoin yeniden 50 bin dolar seviyesini aştı
Tatar: Biz yürekten Türkiye'ye bağlı bir halkız
Konya namaz vakitleri 1 aylık
Doğum borçlanma başvurusu nasıl yapılmaktadır?

TIMETURK / DÜNYA / Biden'a kötü haber! Trump öne geçti

Biden'a kötü haber! Trump öne geçti

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin ardından, geçen yılki başkanlık seçiminin rakipleri yeniden yarışsa nasıl sonuçlanacağına dair yapılan ankete göre Trump, Biden'ın önünde yer alıyor.

51 Dakika Önce
2021-09-06 07:13:52
Biden'a kötü haber! Trump öne geçti

ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimi oyların yüzde 47'sini alan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ın oyların yüzde 51'ini alan Demokrat Partili Joe Biden'a koltuğu teslim etmesiyle sonuçlanırken, Emerson College, seçim aynı adaylarla tekrarlansa nasıl sonuçlanacağına dair nabız yokladı.

Anket, eski Başkan Donald Trump'ın Joe Biden'ın uygulaması sonucu ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin 'fiyasko' eleştirileri eşliğinde tamamlanmasının ardından, 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 1200 kayıtlı seçmenle yapıldı.

Cuma günü yayımlanan ankete göre seçmenlerin yüzde 47'si Trump'a, yüzde 46'sı Biden'a oy vereceğini söylerken, yüzde 6'sı da bir başka adayı tercih edeceğini belirtti.

Ankete göre Demokrat seçmenlerin yüzde 39'u 2024 başkanlık seçiminde partinin Biden'dan başka bir aday göstermesini istediğini dile getirdi. Ancak Cumhuriyetçi Partili seçmen Trump etrafında kenetlenmiş durumda. Cumhuriyetçilerin yüzde 67'sinin Trump'a oy vermekten yana tereddüdü yok.

Emerson College Anket Direktörü Spencer Kimball, "Bu veriler, Cumhuriyetçilerin ya Trump'ın ya da Trump yanlısı birinin adayları olmasını istediğini, aksi takdirde yarısının partiden ayrılabileceğini gösteriyor" dedi.

RealClearPolitics'e göre ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesinden beri Biden'a halk desteği 4 puandan fazla azaldı. Biden'ın performansını beğenenlerin oranı yüzde 45'e inerken, beğenmeyenlerin oranı yüzde 49'u geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş