Biden’a ‘İsrail’e karşı daha sert politika izle’ baskısı

ABD Başkan Joe Biden, Beyaz Saray’da göreve başlamasından bu yana ilk önemli dış politika sınavında eleştirilere maruz kaldı. Bazı isimler, İsrail’e yönelik artık daha sert bir politika izlenmesinden yana.

Amerika'da geçtiğimiz hafta Ortadoğu'dan gelen şiddet görüntüleri gündemin ilk sıralarındaydı. Başkan Joe Biden Beyaz Saray'da göreve başlamasından bu yana ilk önemli dış politika sınavında eleştirilere maruz kaldı.

Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında orantısız güç kullandığı eleştirileri karşısında bazı kesimlerce yeterince tepki vermemekle suçlandı. Demokrat Parti içinde de bu konuda bölünmüşlük dikkat çekti.

Biden'ın Michigan ziyaretinde Rashida Tlaib Başkan'ı havaalanında karşılayan isimlerdendi. Ayaküstü bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiler ve sonrasında da Biden bazı yakınları hala Batı Şeria'da yaşayan Tlaib'e seslendi.

Biden, Tlaib'in yakınlarının iyi olduğundan emin olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Beyaz Saray ise Biden'a yönelik bu tür eleştirilere, Başkan'ın kamuoyu önünde değil arkasında şiddetin azalması konusunda diplomasi yürüttüğü şeklinde yanıt verdi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, amaçlarının İsrail ve Filistin halkının acılarına son vermek, stratejilerinin sessiz ve yoğun diplomasi yürütmek olduğunu belirtti.

Ancak Demokrat Parti içinde özellikle yenilikçi kanadın başını çektiği grup için bu açıklamalar yetersiz kaldı.

Bazı isimler İsrail'e yönelik artık daha sert bir politika izlenmesinden yana.

O isimlerinde başında da Bernie Sanders geliyor. Sanders, bağımsız senatör ama Demokratlar'la birlikte hareket ediyor. Partide güçlü bir isim. 2016-2020 seçimlerinde başkan aday adayıydı ve iki dönemde de finale kalan isim oldu. Şimdilerde Senato Bütçe Komisyonu başkanı.

Sanders, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu “otoriter ırkçı milliyetçilik” yürütmekle suçluyor ve İsrail'e yapılan askeri yardımın gözden geçirilmesi çağrısı yapıyor.

Ancak bu yöndeki çağrıların Amerikan yönetiminde bir sonuca varması oldukça zor.

Kongre'de Cumhuriyetçi Parti ise tartışmasız İsrail'e destek verdi.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a göre Biden partisi içinde yükselen seslere karşı güçlü olmalı.

Ülke genelinde Filistin'e destek gösterileri de Amerikan yönetimi üzerinde bir başka baskı unsuru oldu.

Los Angeles'tan New York'a, başkent Washington'dan Chicago'ya kadar birçok kentte binlerce kişi sokaklara döküldü, Filistinliler'le dayanışma gösterileri düzenlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.