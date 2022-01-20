DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Milanovic'ten Bosna Hersek'teki krizin çözümüne destek
Biden'a halk desteği oranı bugüne kadarki en düşük seviyesinde
South Park 25. sezon ne zaman? South Park 25. sezon izle
Bursa, 140 ülkeden 11 milyon kez görüntülendi
Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı
Johnson: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı felaket olur
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
AUZEF sınavları ertelendi mi? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF
Düşük internet hızına fesih hakkı tanındı
Savunma sanayisi projelerine ilişkin teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirildi
Ticaret Bakanlığı uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdi
Billur Kalkavan nereli? Billur Kalkavan Kimdir?
2022’nin Yatak Odası Trendleri İstanbul Mobilya Fuarı’nda Görücüye Çıkıyor
Sani Şener, DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanlığına seçildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Kur Korumalı TL Mevduatı' örnek senaryolarla anlattı

TIMETURK / DÜNYA / Biden'a halk desteği oranı bugüne kadarki en düşük seviyesinde

Biden'a halk desteği oranı bugüne kadarki en düşük seviyesinde

Bugün görevinde 1. yılı dolan ABD Başkanı Joe Biden'a olan halk desteği oranı, bugüne kadarki en düşük seviyeye geriledi.

35 Dakika Önce
2022-01-20 18:30:22
Biden'a halk desteği oranı bugüne kadarki en düşük seviyesinde

Associated Press'in (AP) 13-18 Ocak tarihlerinde yaptığı anketin sonucunda Biden'a halk desteği oranı, bu kuruluş tarafından yapılan bugüne kadarki tüm anketlere kıyasla en düşük seviyede çıktı.

Göreve başladığı dönemde AP anketlerinde halk desteği oranı yüzde 56 seviyesinde çıkan Biden, en son yapılan ankette halk desteği oranında yüzde 43'te kaldı.

Ankete katılanların yüzde 56'sı ise Biden'ın politikalarından memnun olmadıklarını belirtti.

Halk desteği dibe vuran Biden anketlere inanmıyor
Ağustos ayında Afganistan'dan çıkış sürecinde anketlerde kan kaybetmeye başlayan Biden'a halk desteği oranı son aylarda büyük çapta düştü.

Biden yönetimi son dönemde artan benzin fiyatları, son 39 yılın zirvesindeki enflasyon ve Kovid-19 vakalarının en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle sıkça eleştiriliyor.

ABD Başkanı Biden ise dün yaptığı basın toplantısında, anketlerdeki düşük halk desteği oranlarına ilişkin "Ben anketlere inanmıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş