DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
18 Ocak Salı Bim Aktüel | 18 Ocak Bim broşüründe neler var?
2022 öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?
Bursa hava durumu (17 Ocak- 15 Şubat)
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ne zaman evleniyor? Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel düğün tarihi
Forbes, 2021 yılında en çok kazanan Youtube içerik üreticilerini açıkladı
İslam Memiş açıkladı! Bu iki tarihe aman dikkat
Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Ortaokul ve lise teşekkür belgesi notu
Dünyanın en zengin 10 erkeğinin serveti pandemide ikiye katlandı
Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım kimdir?
Yunanlılar öve öve bitiremediler! Türkiye'nin bu gelişmesine hayran kaldılar
Pakistan'dan yabancılara yatırım karşılığı oturum izni
Neden koronavirüsü hafif atlattıkları orataya çıktı! Dünya bunu konuşuyor
Lukaşenko: Sınıra 30 binden fazla asker konuşlandırdık
Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu'ya: Yarın 20.30'da kapındayız
Yargı 16. bölüm izle | Yargı dizisi son bölüm tek parça izle

TIMETURK / DÜNYA / Biden'a anket şoku

Biden'a anket şoku

Beyaz Saray'daki birinci yıl dönümüne günler kala, Başkan Joe Biden, hayal kırıklığı yaratan bir anketle karşı karşıya kaldı. Anket sonuçlarına göre ABD halkı, Biden'ın performansıyla hayal kırıklığına uğradı.

58 Dakika Önce
2022-01-17 13:40:03
Biden'a anket şoku

Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bir CBS anketine katılanların yarısı, Biden'ın görevdeki ilk yılında “hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Yüzde 40'ı ise başkanlığının onları "gergin" hale getirdiğini açıkladı.

Ankete katılanların sadece yüzde 25'i Biden'ın Beyaz Saray'da oturmasının kendilerini "sakin" veya "memnun" hale getirdiğini söyledi ve Demokrat liderin anketteki genel onay oranı yüzde 44'te kaldı.

Biden, yönetimi COVID-19 salgını ve küresel tedarik zinciri sorunları gibi birden fazla krize yanıt vermekte zorlanırken, görevdeki ilk aylarında sürekli olarak düşen anket sayılarıyla karşı karşıya kaldı.

Ankete katılanların çoğu, Biden'ın ekonomi, Afganistan'dan geri çekilmesi ve göç gibi çok sayıda konuyu ele alış biçimini onaylamadı.

CBS anketine katılanların yüzde 75'i ABD'nin şu anda "biraz kötü " veya "çok kötü" durumda olduğunu söylüyor.

CBS'nin anketi yaklaşık 2 bin ABD'li yetişkin arasında yapıldı ve sonuçların yüzde 2.5'lik bir hata payına sahip olduğu söyleniyor.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş