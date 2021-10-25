Biden 9 ayda çakıldı

ABD'de yapılan anketlere göre, ABD Başkanı Joe Biden 75 yıldan fazla bir süredir, bu kadar kısa sürede seçmen onayını en fazla kaybeden ABD başkanı oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, seçildikten sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde en hızlı destek kaybeden ABD başkanı unvanını aldı.

Yeni bir Gallup anketine göre, ekim ayında seçmenlerin yalnızca %42'si Biden'ın iş performansını onaylarken, başkanlığının üçüncü çeyreğindeki ortalama notu %44,7'ye düştü. Beyaz Saray'daki ilk üç ayındaki %56 olan ortalama notu, dokuz ayda yüzde 11,3 düştü.

Bu düşüş, Demokrat Harry Truman'ın 1945'te ölen selefi Franklin Roosevelt'in yerini doldurmaya çalışmasından bu yana yaşanan en büyük düşüş.

O zamandan beri hiçbir başkan, seçmenlerin gözünde Biden'ın tarihi düşüşüne yaklaşamadı. Biden'ın eski patronu eski Başkan Barack Obama, ilk döneminin üçüncü çeyreğinde yüzde 10,1 puanlık bir düşüş yaşadı, ancak o zaman bile, Gallup anketine katılanların yaklaşık %53'ü performansını onaylamıştı.

Karşılaştırıldığında, eski Başkanlar Donald Trump ve Bill Clinton, notlarının sırasıyla 4,4 ve 6,8 puan düşmüştü. George HW Bush ve George W. Bush görevdeki ilk dokuz ayından güçlü çıktılar ve sırasıyla 12 ve 13.1 puanlık onay artışı kaydettiler.

1980 seçimlerinde Cumhuriyetçi Ronald Reagan'ın seçmen oylarının %91'ini kazanacak kadar popüler olmayan Jimmy Carter bile, başkanlığının ilk çeyreğinden üçüncü çeyreğine kadar onay notunun sadece 8,9 puan düştüğünü gördü.

Biden'ın onay notları Temmuz ayında düşmeye başladı ve yaz boyunca ABD'nin Afganistan'dan kaotik çekilmesi, sınır krizi ve artan Covid-19 enfeksiyonları arasında düşmeye devam etti.

Haziran ayından bu yana, Gallup'un anketlerindeki onay oranı %56'dan %42'ye düştü.

Demokrat katılımcıların %92'si Gallup'a Biden'ın iş performansını onayladıklarını söylerken, Cumhuriyetçilerin sadece %4'ü aynı fikirde. 88 puanlık fark, sekiz yıldan fazla Gallup anketinin en büyük farklarından biri.

Kaynak: star.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.