Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımladı

Beyaz Saray'dan beklenen açıklama yapıldı. Daha önceki başkanların aksine Joe Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu.

Biden, "Biz nefretin tüm şekillerinin çürütücü etkilerine karşı güçlü duruşumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Uluslararası mahkemeler olayın 'soykırım' olarak tanıyamayacaklarını ifade etmişti.

Ermeni lobisinin yalanlarını kabul eden Biden, "Ermenilerin tarihine saygı duyuyoruz. Bu acıyı görüyoruz. Tarihi tasdik ediyoruz. Bunu da suçu birilerine yüklemek için değil, bunun bir daha asla yaşanmaması için yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

ABD başkanları "büyük felaket, tehcir ve katliam" diyordu

Biden'dan önceki iki ABD başkanı olan Donald Trump ve Barack Obama, göreve geldikten sonra konuya ilişkin yaptıkları tüm açıklamada Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen, "Meds Yeghern" demişti.

ABD başkanları, 1993 yılında Bill Clinton döneminden bu yana 1915 olaylarıyla ilgili düzenli olarak her yıl yazılı açıklama yapıyor. 1915 olayları genellikle "büyük felaket, tehcir ve katliam" gibi ifadelerle betimleniyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.