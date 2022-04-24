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Biden, 1915 olayları için yine ''soykırım'' ifadesini kullandı: Türkiye'den sert tepki!

ABD Başkanı Joe Biden, '24 Nisan' dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı.

2 Saat Önce
2022-04-24 15:40:38
Biden, 1915 olayları için yine ''soykırım'' ifadesini kullandı: Türkiye'den sert tepki!

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları yeniden “soykırım" olarak niteledi.

Biden'ın sözlerine Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığı, Biden'ın 'soykırım' ifadesine bir açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklamada, "1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.

Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan'la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür."

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