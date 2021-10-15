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TIMETURK / DÜNYA / Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz milletvekili hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz milletvekili hayatını kaybetti

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

20 Saat Önce
2021-10-15 17:43:21
Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz milletvekili hayatını kaybetti

Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı. Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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