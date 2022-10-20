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Bezos'tan ''ekonomide fırtına'' uyarısı!

Dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sırada bulunan Jeff Bezos, 'ekonomideki olasılıklar, gemiyi fırtınaya hazırlamamız gerektiğini söylüyor' dedi.

2 Gün Önce
2022-10-20 09:08:11
Bezos'tan ''ekonomide fırtına'' uyarısı!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Goldman Sachs CEO'su David Solomon'un CNBC'ye verdiği bir röportajına atıfta bulunarak “Evet, ekonomideki olasılıklar, gemiyi fırtınaya hazırlamamız gerektiğini söylüyor” diye yazdı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Solomon “Ufukta daha fazla oynaklık olmasını beklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu kesinlikle gerçekten zor bir ekonomik senaryomuz olduğu anlamına gelmiyor. Ancak sonuçların dağılımına bakıldığında, ABD'de resesyon yaşama ihtimalimiz yüksek" ifadelerini kullanmıştı.

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