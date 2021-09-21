4 Ağustos 2020 tarihinde Lübnan’nın başkenti Beyrut’ta gerçekleşen patlama sonucunda 207 kişi hayatını kaybederken 15 binin üzerinde de yaralı olduğu bildirildi. Oldukça şiddetli bir patlamanın meydana gelmesi çevre bölgelerde de hissedildi. Birçok bina ve araç hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Ekonomik ve siyasi anlamda zor günler geçiren Lübnan, patlama ile birlikte ciddi sorunlar ile yüzleşmek zorunda kaldı. Peki Beyrut’taki patlama neden meydana geldi? Beyrut patlaması sonrası meydana gelen hasarın boyutu ne kadar?

4 Ağustos 2020 tarihinde Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlama sonucunda 207 kişi hayatını kaybederken 15 binin üzerinde de yaralı olduğu bildirildi. Oldukça şiddetli bir patlamanın meydana gelmesi çevre bölgelerde de hissedildi. Birçok bina ve araç hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Ekonomik ve siyasi anlamda zor günler geçiren Lübnan, patlama ile birlikte ciddi sorunlar ile yüzleşmek zorunda kaldı. Peki Beyrut'taki patlama neden meydana geldi? Beyrut patlaması sonrası meydana gelen hasarın boyutu ne kadar?

Tüm dünya tarafından dört gözle takip edilen Beyrut patlamaları 2020 yılına gündemini vuran konulardan biriydi. 4 Ağustos 2020 tarihinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamalar sonucu yüzlerce can kaybı, binlerce yaralı ve birçok ev ile arabada hasar meydana geldi. Ekonomik anlamda oldukça zor günler geçiren Lübnan, patlama ile birlikte daha zor günler geçirmektedir. Birçok kişi bu patlamanın neden olduğunu ve meydana gelen hasarın boyutunu merak etmektedir. İşte tüm detayları ile Beyrut patlaması…

Beyrut'taki patlama neden meydana geldi?

4 Ağustos 2020 tarihinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan limanda büyük bir patlama geldi. Patlamanın Lübnan Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılından beri Beyrut limanında tutulan ve içerisinde 2.750 ton amonyum nitrat olan Moldova bandıralı MV Rhosus adlı yük gemisinen dolayı meydana geldiği bildirildi.

Moldova bandıralı Rus işadamı İgor Greşukin'e ait olan MV Rhosus gemisi 2013 yılında Gürcistan'ın Batum kentinden Mozambik'e doğru hareket etmekteydi. Bu yolculuk esnasında Beyrut limanında denetime giren gemide amonyum nitrat olduğu tespit edildi. Gemide amonyum nitrat tespit edilmesi ile Lübnan Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından gemiye el konularak, Beyrut limanında bekletildi. 2014 yılında MV Rhosus gemisinin sahibi Rus işadamı İgor Greşukin, mürettabı kendi kaderine terk ederek gemideki haklarından feragat etti. Her ne kadar Lübnanlı yetkililer, gemide bulunan yanıcı maddelerin tahliyesi için talepte bulunsa da herhangi bir şekilde geri dönüt alamadılar.

Beyrut'ta meydana gelen patlamaların ilki Beyrut limanında bir depoda meydana geldi. Saat 18.00'de meydana gelen patlamaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Fakat 8 dakika sonra meydana gelen patlama ise oldukça şiddetliydi. Patlama ile birlikte Beyrut merkez dahil olmak üzere İsrail ve Kıbrıs Adası'da patlamayı hissetti. Patlama sonucu birçok ev ve araç hasar gördü. Patlamadan etkilenen noktalardan biride Beyrut limanından 9 kilometre uzaklıkta yer alan Beyrut Havalimanı oldu. Beyrut Havalimanı yolcu terminalinde yer alan camlar patlama nedeniyle patladı.

Ürdün Sismolojik Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada meydana gelen patlamanın 4,5 büyüklükteki bir deprem ile eşdeğer olduğu söylendi.

Beyrut patlaması sonrası meydana gelen hasarın boyutu ne kadar?

Lübnan lirasında yaşanan düşüş, halkın yoksullukla mücadale etmesi ve COVID-19 ile birlikte gelen mali sıkıntılar Lübnan ekonomisini oldukça zor bir duruma sokmuştu. Beyrut limanı, Lübnan ekonomisinin can damarlarından biri konumundaydı. Ülkeye giren ve ülkeden çıkan mallar Beyrut limanı vasıtasıyla gerçekleştiriliyordu. Patlama ile birlikte meydana gelen hasar, Beyrut limanının bir kısmını kullanılamaz hale getirmişti.

Lübnan valisi Marvan Abboud tarafından yapılan açıklamada Beyrut'ta meydana gelen patlama sebebiyle oluşan zararın en az 10 ila 15 milyar dolar arasında olduğu bildirildi.

Beyrut patlaması sonucu, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn patlamaya sebebiyet verenlerin sorgulanacağı bildirildi. Bunun yanı sıra Saad El-Hariri, Necib Mikati, Fuad Sinyora, Temmam Selam ve İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat gibi siyasi liderler de uluslararası bir soruşturma açılması gerektiğini vurguladılar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.