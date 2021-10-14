Beyrut’ta protestoculara ateş açıldı: En az 2 ölü, 12 yaralı

Geçtiğimiz yıl 200'den fazla kişinin öldüğü ve 6 binden fazla kişinin de yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturmasını yürüten yargıcı protesto etmek isteyen Hizbullah destekçilerine ateş açıldı.

Lübnan'ın devasa sorunlarını katmerleyen Ağustos 2020'deki Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıca yönelik eleştiriler yeni bir siyasi kriz yaratırken, yargıca karşı protesto düzenlemek için Adalet Sarayı'na yürüyen göstericilere ateş açıldı.

Beyrut'ta göstericilere ateş açıldığını açıklayan Lübnan ordusundan kaynakların güncellediği sayılara göre en az 2-3 ölü, 12 yaralı var.

Ordu, Beyrut'ta silahlı kimi görürse ateş edeceği uyarısını yaptı.

Öncesinde Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın soruşturmayı yürüten hakim Tarık el Bitar'ın görevden alınması talebi, güçlükle kurulan yeni hükümeti karıştırdı. Bu taleple dava da açılması üzerine 200'den fazla kişinin öldüğü ve 6 binden fazla kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma 2. kez askıya alındı.

Şii partiler Hizbullah ile Emel, ortak açıklama yaparak, Beyrut'taki çatılardan ateş açan silahlı grupların protestocuları başlarından hedef aldıklarını söyledi. İki parti, amacın ülkeyi çekişmeye sürüklemek olduğunu belirterek destekçilerine sükunet çağrısı yaptı. Orduyu da faillerin yakalanması için süratle müdahalede bulunmaya davet etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.