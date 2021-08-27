Beyrut Limanı soruşturması; Başbakan Diyab hakkında zorla getirme emri çıkarıldı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda geçtiğimiz yıl meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmaları yürüten Yargıç Tarık el-Bitar, konuyla ilgili ifade vermeye gelmeyen Başbakan Hasan Diyab hakkında mahkeme celbi çıkardı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Diyab'ın ifadesinin alınacağı oturum 20 Eylül'e ertelendi.

Bir yargı kaynağının Reuters'a bildirdiğine göre, Diyab'ın bir sonraki oturuma katılmaması halinde yargıç hakkında tutuklama emri çıkarabilecek.

Yargıç Tarık Bitar, geçtiğimiz Temmuz ayında Hasan Diyab, Kamu Güvenliği Genel Müdürü Abbas İbrahim ve bazı eski bakanlar da dahil üst düzey yetkililerin ifadelerini almak üzere mahkeme celbi çıkarmıştı.

Yıllardır hiçbir güvenlik önlemi alınmadan depolanan büyük miktarlardaki amonyum nitratın korkunç bir şekilde patlaması, yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına ve başkent Beyrut'un bazı mahallelerinin büyük ölçüde tahrip olmasına neden oldu.

Bir yıldan fazla bir süre sonra, birçok Lübnanlının öfkesini çeken olaylardan hiçbir üst düzey yetkili sorumlu tutulmadı.

Bitar'ın bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ve üst düzey yetkilileri sorgulamayı talep etme girişimleri de başarısız oldu.

ŞarkulAvsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.