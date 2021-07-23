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Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 'milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını' istiyor
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TIMETURK / DÜNYA / Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 'milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını' istiyor

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 'milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını' istiyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, yürütülen soruşturmayla ilişkili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

2 Saat Önce
2021-07-23 18:00:02
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 'milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını' istiyor

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Beyrut'taki gösteride, patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları adına konuşan İbrahim Hatit, milletvekillerine seslenerek, "Siyasi saçmalıklarınıza bir son vermelisiniz. Sizden istenen dokunulmazlıkları bir an önce kaldırmanızdır. Dokunulmazlıklar 218 şehidin kanlarının üzerinde değildir." dedi.

Lübnan yargısı, 2 Temmuz'da Beyrut Limanı'ndaki paylamayla ilgili eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir ile eski İçişleri Bakanı Nihad Meşnuk'un dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclisten talepte bulunmuş ve bazı emniyet yetkililerinin sorgulanacağını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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