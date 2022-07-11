Beyaz Saray yetkileri Biden'ın yaşını konuşuyor: Tele mi takılacak, gaf mı yapacak?

ABD basınının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray'ın şimdiye kadarki en yaşlı ABD lideri, 'başkanlığın sınırlarını test ediyor'. Makalede, başkanın Beyaz Saray için ciddi bir sorun haline geldiği belirtiliyor.

Beyaz Saray yetkililerinin açıklamalarının yer aldığı bir The New York Times (NYT) haberinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşı masaya yatırıldı.

Beyaz Saray'dan NYT'ye konuşan ve ismi açıklanmayan bazı kaynaklar, Başkan Joe Biden'ın yaşının giderek Beyaz Saray için bir sorun haline geldiğini ve ABD liderinin "enerjisinin" bir zamanlar olduğu gibi olmadığını söylüyor.

NYT makalesinde, başkanın yaşının programını etkilediği, bunun özellikle Beyaz Saray'ı yurt dışı seyahat programını değiştirmeye ittiği belirtildi.

PROGRAMLAR ALTÜST...

Örneğin dört günlük Ortadoğu gezisine önümüzdeki hafta başlamak üzere olan Biden'ın, bunu geçen ay Avrupa gezisinden hemen sonra yapması bekleniyordu. Bir yetkili, prgramın 1 ay ertelenmesine rağmen, halen 79 yaşındaki başkan için 'çılgınca' olduğunu söyledi.

Bazı mevcut ve eski üst düzey ABD yetkilileri, NYT Beyaz Saray muhabiri Peter Baker'a, başkanın "toplantılarda mantıklı sorular sorduğunu, yardımcılarını çeşitli tartışma noktalarında sorguladığını ve konuşmalarını son dakikaya kadar yeniden yazdırdığını" söyledi.

Ancak yetkililer, olası sorunlarda onu "sessizce" gözetlediklerini de kabul ettiler. Biden için endişe verici olayların listesinde, 'muhtemelen bir tele takılmak' veya 'halka açık konuşmalar sırasında kelimeleri çıkaramamık'... gibi şeyler yer alıyor.

NYT'nin bildirdiğine göre Beyaz Saray yetkilileri konuşmalarında, "sonuna kadar gaf yapmadan geçip geçmediğini görmek için" nefeslerini tutuyor.

Yetkililer Biden'ı Delaware'de "mümkün olduğunca korumaya (kalmaya)" çalıştıklarını da itiraf etti, ancak kendisinin çoğunlukla "haftada beş veya beş buçuk gün çalışan bir başkan olduğunu hatırlattı.

Ancak, resmi düzeyde Beyaz Saray, Biden'ın yedi günlük bir başkomutan olarak kalmasında ısrar ediyor.

NYT'nin haberine yorum yapan basın sekreter yardımcısı Andrew Bates, "Başkan Biden, üst düzey yöneticilerin görevlerini dünyanın her yerinden yerine getirebildimeleri için her gün çalışıyor." dedi.

DAVİD GARGEN: BU PLAN 'UYGUNSUZ'

Daha önce Biden, iki yıl içinde ikinci bir dönem için aday olmayı planladığını defalarca belirtmişti. Haziran ayında Beyaz Saray, Biden'ın 2024'te seçime katılacmayı planladığını doğruladı

Böyle bir ihtimal, bazı eski ABD yetkililerini ve yaşlanmakta olan uzmanları endişelerini dile getirmeye sevk etti. Dört başkanın (Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan ve Bill Clinton) başdanışmanı olan ve kendisi de yakın zamanda 80 yaşına giren David Gergen, bu tür planları "uygunsuz" olarak nitelendirdi.

Star Gazetesi