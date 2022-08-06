Beyaz Saray yakınına yıldırım düştü: 3 ölü, 1 yaralı

ABD'de Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington'a yıldırım düştü. Hava durumunu izlemek için yerleştirilen kamera o sırada kayıttaydı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Lafayette Park'a düşen yıldırımda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi, 1 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekipler, parkın bir kısmını kullanıma kapattı.

ABC News'in haberine göre polis yaptığı açıklamada, üçüncü kişinin - 29 yaşında bir erkek - öldüğünü söyledi. Polis ayrıca dördüncü bir kişinin durumunun hala kritik olduğunu açıkladı.

Polis, 76 yaşındaki James Mueller ve 75 yaşındaki Donna Mueller çiftinin Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta gezerken yıldırım düşmesi sonucu yaralandıktan sonra hastanede öldüklerini söyledi.

ABC News, TRTHaber

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