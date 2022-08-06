DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9131 ₺

EURO

18,2474 ₺

ALTIN

1.022,97 ₺

BİST

2.750,49 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Beyaz Saray yakınına yıldırım düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Beyaz Saray yakınına yıldırım düştü: 3 ölü, 1 yaralı

ABD'de Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

1 Saat Önce
2022-08-06 09:18:52
Beyaz Saray yakınına yıldırım düştü: 3 ölü, 1 yaralı

ABD'nin başkenti Washington'a yıldırım düştü. Hava durumunu izlemek için yerleştirilen kamera o sırada kayıttaydı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Lafayette Park'a düşen yıldırımda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi, 1 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekipler, parkın bir kısmını kullanıma kapattı.

ABC News'in haberine göre polis yaptığı açıklamada, üçüncü kişinin - 29 yaşında bir erkek - öldüğünü söyledi. Polis ayrıca dördüncü bir kişinin durumunun hala kritik olduğunu açıkladı.

_126220799_screenshot2022-08-05at5.20.42pm

Polis, 76 yaşındaki James Mueller ve 75 yaşındaki Donna Mueller çiftinin Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta gezerken yıldırım düşmesi sonucu yaralandıktan sonra hastanede öldüklerini söyledi.

ABC News, TRTHaber

TRTHaber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş