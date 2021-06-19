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Beyaz Saray, Ukrayna iddialarını yalanladı

Beyaz Saray, Ukrayna için hazırlanan 100 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketinin, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 16 Haziran'da yapılan zirve öncesi askıya alındığı iddialarını yalanladı.

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19.06.2021 08:32:04
Beyaz Saray, Ukrayna iddialarını yalanladı

Beyaz Saray, Ukrayna için hazırlanan 100 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketinin, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 16 Haziran'da yapılan zirve öncesi askıya alındığı iddialarını yalanladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya güvenlik yardımımızı geri çektiğimiz fikri saçma. Sadece geçen hafta, ABD-Rusya zirvesi yaklaşırken, aralarında silahların da olduğu 150 milyon dolarlık güvenlik yardımını Ukrayna'ya verdik." ifadesini kullandı.

Kongre onayını alan Ukrayna yardımlarının tamamını şu ana kadar bu ülkeye ulaştırdıklarının altını çizen Psaki, söz konusu zirveden iki gün önce Biden'ın NATO'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yardımların süreceği mesajını verdiğini anımsadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi durumunda Ukrayna'ya ek fonlar sağlamaya da hazır olduklarını kaydeden Psaki, "Biden'ın Putin'e de doğrudan söylediği gibi, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi sürdüreceğiz." mesajını verdi.

Politico'nun Ukrayna yardımları iddiası

Politico gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın nisan ayında Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının ardından Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya bir yardım paketi üzerinde çalışmaya başladığı belirtilmişti.

Haberde, Ukrayna için 100 milyon dolarlık silah yardımı hazırlandığı ancak söz konusu paketin 16 Haziran'daki Biden-Putin zirvesi öncesi dondurulduğu ileri sürülmüştü.

Söz konusu yardım paketinin içinde kısa menzilli hava savunma sistemleri, küçük silahlar ve tanksavar silahların yer aldığı kaydedilmişti.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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