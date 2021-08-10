DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kırım Platformu Zirvesine katılacak ülke sayısı 37'ye ulaştı
Suriye'de Esed rejiminin Dera'ya saldırısı Ürdün'ün endişelerini artırdı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye göre, Afgan yönetimi Taliban'a karşı koyacak güce sahip
İsrail Hizbullah'ı vurmadan önce beklemeliymiş!
Almanya'da Kovid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara yeni zorunluluklar getirildi
Bisiklet İnisiyatifi 7'den 77'ye Herkes İçin Bisiklet Eğitimi Sunuyor
'Para girişi, endeksin nereye gideceğini belirleyecek'
Bisiklet İnisiyatifi İzmir Urla'da Pedallıyor
TFF'den seyirci kararı! Aşısızlar alınmayacak
Afganistan'ın batısında bir vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Analiz: İşsizlik oranı haziranda yüzde 10,6’ya düştü
Tayland’da hükümetin Kovid-19 yönetimini protesto eden muhalifler ikinci kez polisle çatıştı
Bill Gates ve Bezos'un desteklediği KoBold, Grönland'da 'hammadde' arayacak
Kaliforniya’daki sağlık çalışanlarının ‘zorunlu aşı’ protestosu devam ediyor
Nijerya'da her saat 9 kişi sıtmadan hayatını kaybediyor

TIMETURK / DÜNYA / Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye göre, Afgan yönetimi Taliban'a karşı koyacak güce sahip

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye göre, Afgan yönetimi Taliban'a karşı koyacak güce sahip

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'da Taliban'ın hızlı ilerleyişinin farkında olduklarını, ancak Afgan yönetiminin ve güvenlik güçlerinin Taliban'a karşı koyacak güce sahip olduğunu söyledi.

2 Saat Önce
2021-08-10 21:55:42
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye göre, Afgan yönetimi Taliban'a karşı koyacak güce sahip

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, Afganistan'daki son durumu ve Taliban'ın ilerleyişi karşısında Joe Biden yönetiminin yaklaşımını değerlendirdi.

ABD'nin 20 yıl boyunca Afganistan'da güvenliğin sağlanması ve 11 Eylül'ün sorumlularının cezalandırılması için elinden geleni yaptığını savunan Psaki, ABD Başkanı Biden'ın zamanı geldiği için ülkedeki Amerikan askerlerini çekme kararı aldığını belirtti.

ABD'nin bugüne kadar Afgan yönetimine ve güvenlik güçlerine hem silah ve eğitim hem de ekonomik destek anlamında ciddi katkı yaptığını anlatan Psaki, 2022 savunma bütçesinde de Afgan güvenlik güçlerine 3,3 milyar dolar ayrıldığını dile getirdi.

Psaki, Taliban'ın Afganistan'daki hızlı ilerleyişinin farkında olduklarını, ancak burada asıl sorumluluğun Afgan güvenlik güçlerinde olduğunu ifade ederek, "Bizim görüşümüz şu ki Afgan ulusal güvenlik güçleri (Taliban'a karşı) savaşabilecek yeterli ekipman ve eğitime sahiptir ve bu durum onların masada elini güçlendirebilecek bir unsurdur. Afganistan'a istikrar ve barışı getirebilecek tek çözümün siyasi süreç olduğuna inanıyoruz." dedi.

Taliban'a karşı Afgan güvenlik güçlerine ve Kabil yönetimine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Psaki, "Fakat günün sonunda kendi geleceklerinin nasıl olacağına Afganlılar karar verecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Afgan güvenlik güçlerinin şimdiye kadar aldıkları eğitim ve ekipmanları mobilize ederek Taliban'a karşı durması gerektiğini belirten Psaki, "Başkan, Taliban'ın Kabil'i ya da ülkeyi ele geçirebilmesinin imkansız olmadığına inanıyor, ancak (Afgan yönetiminin) bu noktada buna karşı durması için siyasi bir irade göstermesi de gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş