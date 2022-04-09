'Beyaz Saray, Putin'in bir sonraki büyük zaferinden korktu'

Amerikan Politico gazetesi, Beyaz Saray'ın en büyük korkusunu yazdı. Gazetede yayımlanan makalede, 'Beyaz Saray, Putin'in bir sonraki büyük zaferinin Paris'te olabileceğinden korktu' denildi

Amerikan Politico gazetesi dikkat çeken bir makaleye yer verdi. Gazete "Beyaz Saray, Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki en büyük zaferini Paris'te yakında elde edebileceğine dair korkular beslemeye başladı" yorumunda bulundu.

Jonathan Lemire tarafından kaleme alınan makalede dikkat çeken bölümler şöyle:

Başkan Joe Biden'ın yönetiminde, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Emmanuel Macron ile aşırı sağcı rakip Marine Le Pen arasında sıkı bir yarış olduğunu gösteren daraltılan anketler konusunda artan bir endişe var.

Yönetimde olmayan ABD'li üç üst düzey yönetim yetkilisine göre, Putin sempatizanı olan Le Pen'in olası bir zaferi, Batı koalisyonunu Moskova'ya karşı istikrarsızlaştırabilir.

Üst düzey ABD'li yetkililer, Pazar günü yapılacak seçimlerin ilk turunda olası bir Rus müdahalesine dair herhangi bir işaret olup olmadığını Atlantik'te ihtiyatla izlediler. Anketler, Macron ve Le Pen'in muhtemelen 24 Nisan'da bir hesaplaşmaya ilerleyeceğini ve potansiyel iki kişilik yarışın yakın olacağını gösteriyor.

Le Pen, üçüncü cumhurbaşkanlığı girişiminde, yaşam maliyeti sorunlarına odaklanmak için ünlü kışkırtıcı söylemlerinden bazılarını yumuşattığı için son birkaç hafta içinde puanı yükseldi.

Le Pen'in özgeçmişi Beyaz Saray'ı derinden endişelendiriyor.

Le Pen kendini iyi niyetli bir popülist olarak gösterse de, tüm halka açık yerlerde peçeyi yasaklama ve yabancıların Fransız vatandaşlarıyla aynı haklardan yararlanmasını engelleme planları ile göç ve İslam konusundaki kampanya platformu hâlâ radikal. Soyadı, bazı çevrelerde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile eş anlamlıdır, şimdi babasının kurduğu aşırı sağ, göçmenlik karşıtı partinin lideridir. Ve 2017'de Moskova'da tanıştığı Putin'in arsız bir hayranıydı. Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya cumhurbaşkanından biraz uzaklaşmış olsa da, Putin'in savaş gerekçesinden sempatiyle bahsetti ve Batı koalisyonunun Rusya'ya karşı bazı sert önemler tekliflerini reddetti.

Yakın tarihli bir televizyon tartışmasında Fransa'nın Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını kesmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, Le Pen, "Halkımızı düşünmek zorundayız" dedi.

Bir zamanlar düşünülemez olan bir Le Pen zaferi, Avrupa Birliği'ni Brexit'ten bu yana yaşadığı en büyük krizle karşı karşıya bırakacak ve potansiyel olarak ülkeler takımyıldızı için yavaş bir ölüm çıngırakını tetikleyecek ve bir kıtayı tamamen alt üst edecek. Ve kısa vadede, Varşova'dan Washington'a uzanan Ukrayna yanlısı koalisyonu derinden sarsacaktır.

Beyaz Saray yetkililerine göre en kötü senaryo, Le Pen'in kazanması ve ardından Fransa'yı şu anda Kiev'in yanında Moskova'ya karşı duran koalisyondan çekmesi olabilir. Macron hükümeti, Putin'in işgalinden önceki günlerde Fransa cumhurbaşkanının arabulucu rolünü oynamaya çalışmasıyla Moskova ile zaten iyi bir çizgide yürüdü. O zamandan beri Fransa, Ukraynalıları silah ve yardımla destekledi, ancak bu konuda sessiz kaldılar, ne ve ne kadar gönderdikleriyle ilgili ayrıntıları açıklamayı reddettiler.

Washington, Élysée'deki bir Le Pen'in bu hassas dengeyi bozacağından korkuyor. Zaferi, Rusya'ya karşı sertleşme konusunda gergin olan diğer Avrupalı ​​liderleri de ittifaktan vazgeçmeye sevk edebilir.

Atlantik Konseyi Avrupa Merkezi kıdemli direktörü Benjamin Haddad, “Le Pen'in seçilmesi Avrupa ve Ukrayna'yı desteklemek için Atlantik ötesi cephe için bir felaket olur” dedi.

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bir zamanlar Avrupa'nın Putin'in elçisi olarak görülüyordu ve bu manto, şu anda onun çıkışından sonra Macron'a düştü. Savaşın arifesinde Macron, işgali önlemek için Putin'in ünlü uzun masasının karşısına oturdu; iki lider o zamandan beri birkaç kez telefonda görüştü. Macron, özellikle Polonya cumhurbaşkanı ve başbakanından Putin'i meşgul ettiği için eleştirildi .

Fransa'ya dönersek, 2017'de Le Pen'i mağlup eden Macron'un iki yıl boyunca bir pandemi ile boğuştuktan sonra yorgun düşen bir ülke için iç kaygılardan ve cüzdan sorunlarından çok uluslararası diplomasiye odaklanmasına karşı bir kızgınlık arttı. Macron, önce bir gaz vergisiyle ateşlenen ve ardından 2018-19'da daha geniş bir hareket haline gelen sözde "sarı yelekli" protestocularla boğuştu. Ayrıca, gündelik sorunlarla empati kurmayı başaramayan, Fransa'nın değil, “Paris'in” lideri olma damgasını hiçbir zaman üzerinizden atmayı başaramadı.

Çoğu analist, bir Le Pen galibiyetinin pek olası olmadığına inanıyor.

Ancak Macron bu kez Le Pen tarafından mağlup edilirse, Biden ve Avrupalı ​​meslektaşları tarafından inşa edilen Atlantik ötesi duvarda büyük bir çatlak oluşturabilir.

Batılı müttefikler, Moskova'ya mengene benzeri ekonomik yaptırımlar koymak ve Ukrayna'ya gerekli askeri teçhizatı sağlamak için büyük ölçüde adım adım çalıştılar. Rusya'nın işgali son günlerde kötü bir şekilde sürdü ve Putin şimdiden savaş amaçlarını önemli ölçüde azaltmak zorunda kaldı.

Avrupa Politika Analizi Merkezi Transatlantik Savunma ve Güvenlik programı direktörü Lauren Speranza ise, “Le Pen, Avrupa'nın en önemli demokrasilerinden biri için tarihi bir tehdidi temsil ediyor. Savaş suçlusu olan Putin'i övdü" dedi.

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