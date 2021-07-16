Beyaz Saray: Komünizm Küba halkını başarısızlığa uğrattı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Küba'daki protestolarla ilgili, 'Komünizm başarısız bir ideoloji, buna kesinlikle inanıyoruz. Küba halkını başarısızlığa uğrattı. Kübalılar özgürlüğü hak ediyor' yorumunu yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Küba'daki protestolarla ilgili, "Komünizm başarısız bir ideoloji, buna kesinlikle inanıyoruz. Küba halkını başarısızlığa uğrattı" yorumunu yaptı.

On yıllardır ABD ambargosu altında olan Küba'da, Washington'un desteğiyle düzenlenen protestolar devam ederken Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki yoksulluğunun birincil sebebi olan ambargoya değinmeyen Psaki, Küba'daki mevcut durumun, 'komünizmin eksikliklerinin doğrudan bir neticesi' olduğunu iddia etti.

Sözcü, "Komünizm başarısız bir ideoloji ve buna kesinlikle inanıyoruz. Küba halkını başarısızlığa uğrattı; Kübalılar özgürlüğü hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Psaki, "(Kübalılar) Onlardan yana olan bir hükümeti, ister sağlık ve tıbbi malzemeye sahip olmalarını sağlamak, ister aşılara erişim, ister ekonomik fırsatlara ve refaha sahip olmak anlamında olsun, hak ediyorlar" diye konuştu.

"(Havana hükümeti) Bunun yerine, halkını baskı altına alan ve Küba halkını yüzüstü bırakan - otoriter, komünist bir rejim - bir hükümet oldu" diyen Psaki, "Bu yüzden onları sokaklarda görüyoruz" diye ekledi.

Öte yandan bir basın mensubunun 'Kübalılar, komünizmden nefret ettikleri için mi protestolar düzenliyor?' şeklindeki sorusuna yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü, Kübalıların ülke hükümetinin 'baskısına ve kötü yönetimine' karşı olduğunu öne sürdü.

Küba'da hafta başından bu yana devam eden eylemlerde, Komünist Parti'nin iktidardan devrilmesi talep ediliyor.

Kübalı yetkililer ise, eylemcilerin ABD tarafından fonlanan kişiler tarafından yönlendirildiğini açıklamıştı.

Bununla beraber Washington, Küba'dan deniz yoluyla gelmeyi planlayan şahıslara engel olunacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.