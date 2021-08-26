Beyaz Saray'da 'Kabil' krizi

ABD başkanı Joe Biden, en az 10 ABD askerinin öldüğü bildirilen Kabil patlamalarının ardından günlük programını değiştirdi

Basında çıkan haberlere göre Beyaz Saray, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında meydana gelen patlamalar nedeniyle alarma geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, en az üç ABD askerinin öldüğü bildirilen patlamaların ardından günlük programını değiştirdi.

Yetkililer, Biden'ın Kriz Odası'na taşındığını ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşmenin ertelendiğini söyledi.

Toplantı için yeni bir tarih açıklanmadı.

Beyaz Saray COVID-19 Müdahale Ekibi basın toplantısı da ertelendi.

Afganistan'ın başkentindeki havaalanının dışında iki patlama duyuldu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Twitter'da yaptığı açıklamda, "Abbey Gate'deki patlamanın bir dizi ABD ve sivil kaybıyla sonuçlanan karmaşık bir saldırının sonucu olduğunu doğrulayabiliriz. Abbey Gate'e kısa bir mesafedeki Baron Hotel'de veya yakınında en az bir patlama daha teyit edebiliriz. "Güncellemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

El Cezire, Taliban'ın açıklamalarına dayanarak bulunarak en az 10 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Doğrulanmayan haberlere göre, Kabil'deki patlamaların bir intihar saldırısı sonucu olduğu ve yaralılar arasında ABD askerlerinin de olduğunu gösteriyor.

ABD'nin tahliyeleri 31 Ağustos tarihine kadar devam ederken, Amerikan güçleri havaalanının kontrolünü elinde tutuyor.

Binlerce insan tahliye edilmek üzere havaalanında bekliyor ve büyük kalabalıklar, ülke dışına çıkmak için içeri girmenin bir yolunu arayarak havaalanının dışında toplandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.