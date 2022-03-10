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Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin oynadığı rol için çok müteşekkir

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Başkan, Türkiye'nin oynadığı rol için çok müteşekkir. Bugün erken saatlerde diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapması dahil' denildi.

2 Saat Önce
2022-03-10 22:56:18
Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin oynadığı rol için çok müteşekkir

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesine dair açıklama paylaştı.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik ve ikili ilişkiler üzerine olduğu paylaşıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı ve uzun bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Türkiye'nin girişimiyle Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmesine değindi.

Psaki, "Başkan, Türkiye'nin oynadığı rolden ve bugün diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça memnun" dedi.

Beyaz Saray'dan "ikili ilişkilerin güçlendirilmesi" vurgusu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirdiklerine işaret edilen açıklamada, "İki lider, Rusya'nın saldırılarını bir an önce durdurması gerekliliğini bir kez daha vurgularken, krize karşı koordineli yanıt verilmesini memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biden, Türkiye'nin çatışmaya diplomatik çözüme destek verme çabalarından, ayrıca Türkiye'nin barış ve istikrar için bölgesel liderler ile son zamanlardaki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna ek olarak iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatları ele aldı." .

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