Beyaz Saray: Biden, Erdoğan'ı görmeyi dört gözle bekliyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joseph R. Biden Jr'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Açıklamada Başkan Biden'ın, 'Başkan Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediği' kaydedildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin bu üyelik başvurusuna yönelik yaptığı vetoya ilişkin görüşmelerin yapılacağı NATO'nun Madrid Zirvesi'ne ilişkin ön görüşmeler sürüyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Erdoğan, Biden'ın Madrid zirvesinde bugün kendisiyle görüşmek istediğini belirterek, "Olabilir dedik" açıklamasında bulunmuştu.

"BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Beyaz Saray'dan telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Biden, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü.

Başkan Biden, liderlerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve İttifak'a yönelik terör gibi tehditleri tartışacakları, ittifakın istikrarını güçlendirmek için tarihi kararlar alacakları Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediğini kaydetti."