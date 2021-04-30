DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip kaçıyor, Fadi kovalıyor: Serdar ve Zehra, Türkiye'ye ulaşabilecek mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Melikşah'tan Turanşah'ı öfkelendirecek büyük karar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları
Belçika'da 22 bin silah fabrikada eritildi
Bakan Soylu'dan BirGün Gazetesi'ne ''Ruhsar Pekcan'' tepkisi
Premier Lig'de maçlara 'oruç düzenlemesi' gündemde
Azerbaycan’da tedavi gören Bakan Rehimov hayatını kaybetti
Kurtuluş'a adanan türküler
Bu yollardan 'dünyanın ticareti' yapıldı
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya tepki: ''Tehditler bizi susturamayacak!''
3 padişah 'şeker'den ölmüş
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Kısıtlamanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı
Boynukalın: 'Hepinize kaliteli pamuk aldım; alayınızın cehenneme kadar yolu var'
İran'daki Kovid-19 hastalarının yüzde 70'inden fazlasında İngiliz varyantı tespit edildi

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Beyaz Ev: Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildi

Beyaz Ev, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 Mayıs'tan itibaren Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.04.2021 21:39:56
Beyaz Ev: Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildi

Beyaz Ev Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 Mayıs'tan itibaren Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Beyaz Ev Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin tavsiyesi üzerine, Biden yönetimi Hindistan'dan seyahatleri acil şekilde kısıtlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu politikanın "sıra dışı şekilde yüksek Kovid-19 vakaları" ve Hindistan'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD yönetimi dün de Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan