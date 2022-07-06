Beş Avrupa ülkesinden ortak operasyon! Göçmen kaçakçılığı yapan çete çökertildi

Son 18 ayda 10 bin kişiyi yasadışı şekilde Manş Denizi’nden geçiren bir kaçakçı grubu, beş Avrupa ülkesindeki koordine operasyonun sonucunda açığa çıkarıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Manş Denizi'ndeki küçük teknelerle kaçakçılığa ilişkin yapılan en büyük soruşturma olduğu belirtilen operasyonda Britanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Almanya'dan yetkililer görev aldı.

Europol'un da parçası olduğu operasyonda çok sayıda baskın ve gözaltı olduğu belirtildi.

Kaçakçıların Türkiye'den getirdikleri tekne ve motorları Almanya'da depoladığı daha sonra Fransa'nın kuzeyine taşıdığı tespit edildi.

Kaçakçıların her tekneye 20 kişi aldığı ve her geçişten 65 bin pound kazandığı öğrenildi.

Der Spiegel'in Alman polisinden aktardığına göre, kaçakçı çete, son 12-18 ay arasında 10 bin kişiyi Manş Denizi'nden geçirerek İngiltere'ye soktu.

Britanya, Avrupa Birliği'nden ayrıldığından bu yana sığınmacı döndürme anlaşmasının bir parçası değil.